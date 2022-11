V III. lige Východ sú favoriti jasní. Súťaž má oveľa vyššiu kvalitu, tvrdia

KOŠICE. Je to nová súťaž. Najvýraznejší produkt reorganizácie. Tretia liga má od tejto sezóny nie štyri, ale dve skupiny. Odlišné sú aj ďalšie veci. Nejde už o najvyššiu regionálnu úroveň, plní nadregionálny význam. Spojením najkvalitnejších tímov z viacerých regiónov má súťaž nabrať na kvalite a zmierniť vákuum medzi profesionálnym a amatérskym futbalom. Aká bola úvodná polovica sezóny v III. lige Východ? Vyprofilovali sa počas nej dvaja hlavní favoriti.

Postup? Sú už v inej pozícii

Tabuľku vedú futbalisti Spišskej Novej Vsi, ktorí po roku znova zimujú na prvom mieste. Na konte majú 36 bodov, prehrali len raz. V piatom kole v Námestove. „S jesennou časťou sme spokojní. Pred začiatkom sezóny sme sa ocitli v inej pozícii. Kým predtým sme neboli favoritom, teraz už s nami každý rátal. Vyrovnať sa s tým bolo zložitejšie, ale mužstvo to zvládlo veľmi dobre. Najmä záver jesene sme mali veľmi silný,“ vraví tréner FK Spišská Nová Ves Branislav Ondáš.

Na Spiši sa netaja tým, že chcú futbal posunúť na vyššiu úroveň. Výsledky tomu jasne nasvedčujú, progres je evidentný. „To, či máme postupové ambície, je skôr otázka na vedenie klubu. Ja ako tréner môžem povedať, že určite chceme skončiť čo najvyššie. Bol by som veľmi rád, ak by sa nám podarilo prvé miesto udržať,“ netají Ondáš.

„Minulý rok sme mali v súťaži Prešov, ktorý bol na jar suverénny a zaslúžene postúpil. V každej sezóne sa nájdu kluby, ktoré chcú hrať o špicu a mrzí ma, že niektoré sa správajú dosť alibisticky. Napriek tomu, že chcú postúpiť, tvária sa, že to tak nie je. My urobíme všetko pre to, aby sme jarnú časť zvládli lepšie ako naposledy,“ skonštatoval spišskonovoveský kouč. Mohli byť lídrom, sú v závese Vydarenú jeseň majú za sebou aj Lipany. V tabuľke im patrí druhá priečka, na lídra strácajú jediný bod. „Mužstvá zo stredného Slovenska sme príliš nepoznali a nevedeli sme, aká bude kvalita súťaže. Až na niektoré zápasy môžeme byť spokojní. Myslím si, že to bolo z našej strany celkom slušné,“ hodnotí tréner ŠK Odeva Lipany Pavol Vytykač.

Lipany prenasledujú Spišiakov, vo vzájomnom súboji na nich nestačili. (Autor: facebook ŠK Odeva Lipany)

Klub zo Šariša si v nedávnej minulosti druhú ligu opakovane vyskúšal, jeho súčasné postavenie mu dáva právo pomýšľať na ňu opäť.

„Každý sa ma pýta, či ideme na postup. Ja sa nad tým usmievam, vyhrávať chce každý. Našim cieľom je pripraviť sa dobre na odvetnú časť a zvládnuť čo najviac zápasov. Súťaž túži vyhrať viacero mužstiev, ale o postupe sa nebavíme,“ tvrdí Vytykač. Lipany mohli zimovať na čele, ak by v 12. kole dokázali bodovať v domácom stretnutí so Spišskou Novou Vsou. To sa nestalo, prehrali 2:4.

„Ten zápas nás mrzí, súper mal svoj deň. Hral dobre a vyšlo mu všetko, do čoho jeho hráči kopli. Nás čakal pohárový zápas so Skalicou a hráči pôsobili trocha unaveným dojmom,“ poznamenal tréner aktuálne druhého tímu tabuľky. Nasleduje trojica spolufavoritov Bronzová priečka patrí po jeseni Bardejovu, ktorý po vypadnutí z druhej ligy výrazne obmenil káder. Stavil na odchovancov a hráčov majúcich ku klubu vzťah. Bardejovčania dlho kráčali súťažou bez prehry, záverečné kolá im príliš nevyšli, ale oklepali sa a jeseň zakončili devastačnou výhrou nad Rimavskou Sobotou 8:1. Ich manko na čelo tabuľky predstavuje sedem bodov.

Po rezignácii prezidenta Partizána Stanislava Soroku je momentálne najzásadnejšou otázkou vyriešenie celkového chodu klubu. Na štvrtom mieste sa nachádza Vranov nad Topľou. Aj Vranovčania môžu hovoriť o vydarenej jeseni, so škvrnou na záver. V poslednom kole prehrali v Spišskej Novej Vsi vysoko 0:5, pričom predtým v štrnástich stretnutiach inkasovali len jedenásťkrát. Piata Rimavská Sobota, ktorá sa môže oprieť aj o služby hráčov Ružomberka, je najvyššie umiestneným tímom zo Stredoslovenského futbalového zväzu.

Boj o záchranu od 10. miesta V pokojných vodách tabuľky plávajú štyri tímy, ktorým po jeseni patrí 6. – 9. pozícia. Ide o Sláviu TU Košice, Oravské Veselé, Stropkov a Sninu. Košičania sú farmárskym tímom druholigového FC, v zostave mužstva z Oravy sa objavujú aj hráči fortunaligového Liptovského Mikuláša. Stropkov sa v priebehu jesene naštartoval a v závere zažil pohárový bonbónik proti Slovanu Bratislava. Snina dosiahla najvyššiu výhru aktuálnej sezóny, Giraltovce zdolala 10:1.

Mužstvá od 10. miesta sa musia v prvom rade obzerať pod seba. Až štyri tímy – Lučenec, ďalší exdruholigista Námestovo, Svidník a Poprad – sú natlačené v dvojbodovom rozostupe. Z chvosta tabuľky na 14. pozíciu poskočilo v závere jesene Kalinovo. Farma Podbrezovej čakala na víťazstvo až do 14. kola, ale potom zabrala dvakrát naplno. Najhoršie rozdané karty pred odvetnou časťou majú Giraltovce a posledné Fiľakovo. Na Kalinovo strácajú v tejto chvíli štyri, resp. päť bodov.

Bude to dramatické. Hore aj dole „Súťaž je veľmi vyrovnaná na oboch póloch tabuľky. Myslím si, že až do konca budeme hrať o špicu my, Lipany, Vranov nad Topľou a Rimavská Sobota. Ambície má aj Stropkov, ale jeho strata je momentálne už trochu väčšia,“ prognózuje Ondáš ďalší vývoj sezóny. Boj o záchranu sľubuje podľa trénera Spišiakov takisto veľkú drámu. Poukazuje na fakt, že papierovo slabšie tímy dokážu vziať body súperom, ktorí majú v tabuľke jasne navrch. „My sme napríklad jedinú prehru utŕžili v Námestove, ktoré sa nachádza v druhej polovici tabuľky. Nerád by som niekoho prehnane favorizoval alebo odpisoval na zostup,“ tvrdí Ondáš.

„Zatiaľ sú na tom najhoršie Fiľakovo a Giraltovce, ale jar môže byť iná. Mužstvá už zistili, akú má súťaž kvalitu a ich kádre sa môžu zmeniť, priviesť v zime posily. Tipovať si netrúfam, v každom zápase sa hrá o tri body a už po pár kolách to môže vyzerať inak,“ upozornil Vytykač. „Za najväčšieho ašpiranta na postup považujem Spišskú Novú Ves. Myslím si, že postup by si chcela ´vykopať´ najviac a som rád, že sme k nej v tabuľke blízko. Nielen my, ale aj Bardejov, Vranov, Rimavská Sobota, či ďalšie mužstvá jej to budú chcieť sťažiť,“ avizuje lipiansky kouč.

Reorganizáciu si pochvaľujú Aktuálna sezóna je v porovnaní s predchádzajúcimi diametrálne odlišná. Tretiu ligu Východ tvorí desať tímov z východného a šesť zo stredného Slovenska. Hoci klubom pribudlo cestovania, reorganizáciu si pochvaľujú. „Hodnotím to pozitívne, súťaž je určite kvalitnejšia. V minulej sezóne sme odohrali aj zápasy, ktoré nemali úroveň, rozdiel medzi mužstvami bol veľký. Aj teraz sa objavilo niekoľko vysokých výsledkov, ale bolo ich podstatne menej než predtým,“ hovorí Ondáš. „Náročné zápasy sme odohrali aj vo Fiľakove, či Kalinove, teda u mužstiev, ktoré sú na chvoste tabuľky. Vo Svidníku sme len remizovali. Očakávam, že na jar, kedy každému pôjde o veľa, to bude ešte ťažšie,“ vyhlásil.