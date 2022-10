Zvažovali, či ísť do tretej ligy, sú jej šťukou. Tímu bez prehry nadelili kanára

ORAVSKÉ VESELÉ. V úvodných jedenástich kolách tejto sezóny ani raz neprehrali. Sedem zápasov vyhrali, štyri remizovali. V III. lige Východ útočia na čelo tabuľky.

„Bolo by pekné, ak by sme sériu bez prehry natiahli do konca roka, ale bude to náročné. Čakajú nás ťažké zápasy,“ vravel prednedávnom tréner Partizána Bardejov Rastislav Kica.

Jeden taký prišiel počas uplynulého víkendu. Bardejovčania v ňom nielenže prvýkrát prehrali, ale zarážajúca je najmä výška skóre. Oravské Veselé ich na vlastnom ihrisku rozdrvilo tenisovým ´kanárom´ 6:0.