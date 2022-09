Janečka je ako Winnetou. Čerstvý reprezentant sa zaskvel raritným gólom

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. K premiérovej nominácii do seniorskej reprezentácie si dal zaujímavý darček. Obranca MŠK Žilina Matúš Rusnák, ktorý sa ocitol vo výbere trénera Slovenska Francesca Calzonu pre blížiace sa zápasy Ligy národov proti Azerbajdžanu a Bielorusku, strelil v stredajšom stretnutí 3. kola Slovnaft Cupu na ihrisku Spišskej Novej Vsi výstavný gól. V závere prvého polčasu sa snažil poslať z pravej strany center do šestnástky. Lopte však dal takú razanciu a smer, že zapadla za prekvapeného brankára Spišiakov Mareka Hamráka do siete. Bol z toho dôležitý otvárací gól stretnutia.

Ex-žilinčanov v reprezentácii pozná „Mal to byť center na zadnú žrď. Keďže ihrisko už bolo v tom čase také, aké bolo, lopta mi skočila, trafil som ju priehlavkom a bol z toho gól. Šťastie praje pripravenému,“ usmial sa autor výstavnej trefy. Pozvánka do národného tímu ho teší, ale momentálne nad ňou príliš nepremýšľa. Žilinčania aktuálne absolvujú už tretí anglický týždeň v rade. „Trocha som to oslávil s najbližšími, v duchu pohárika vínka, ale to bolo všetko. Na viac nie je čas, najbližšie nás v lige čaká Liptovský Mikuláš. Na to sa teraz všetci sústredíme,“ zdôraznil.

Matúš Rusnák nasmeroval Žilinu za postupom do ďalšieho kola Slovnaft Cupu. (Autor: mskzilina.sk)

Rusnáka nečaká v reprezentačnej kabíne úplná neznáma. Piliermi tímu sú viacerí ex-žilinskí hráči na čele s Martinom Dúbravkom, Petrom Pekaríkom či kapitánom tímu Milanom Škriniarom.

„Jasné, s niektorými chalanmi sa poznáme. Je to výsledok toho, že Žilina robí skvelú prácu s mládežou a vyrastajú v nej aj hráči pre reprezentáciu,“ poznamenal 23-ročný obranca.

Na najbližšom zraze nebude jediným nováčikom z tábora MŠK. Spoločnosť mu bude robiť stredopoliar Dávid Ďuriš. Ten v pohárovom stretnutí naskočil do hry po prestávke. „Je to skvelé, všetci im to prajeme. Kvôli tomu hrajú futbal, aby mohli reprezentovať svoju krajinu. Záleží, ako to vidí tréner, či im plánuje dať šancu. Myslím si, že Liga národov slúži na to,“ hovoril kouč Žiliny Jaroslav Hynek.

Triafali do žrdí, poistka v závere Ďalší dôležitý moment pohárového súboja v Spišskej Novej Vsi nastal po hodine hry. Domáci kapitán Tomáš Baranyi neustál súboj s hosťujúcim Taofiqom Jibrilom, fauloval ho a bol vylúčený. Žilinčania svoju prevahu – výsledkovú i hernú – zvýraznili druhým gólom až v závere. V 87. min sa strelou spoza šestnástky presadil práve Nigérijčan Jibril. Ten bol vo veku 24 rokov najstarším hráčom základnej zostavy hosťujúceho tímu. „Do zápasu sme šli s tým, že budeme hrať trpezlivo a situácie si pripravíme. Dali sme krásny prvý gól. Niektoré veci v ofenzíve sa nám nedarili, ale od záveru prvého polčasu sme to zlepšili a príležitosti pribúdali. Súper má kvalitných hráčov a hral veľmi dobre,“ sumarizoval Hynek.

Po udelení červenej karty získal favorit väčšiu sebadôveru. Zápas kontroloval, hoci výsledkovo bol dlho otvorený. „Priestoru bolo po vylúčení ešte viac. Viackrát sme v zápase nastrelili žrď, poistili sme to druhým gólom a zápas zvládli. Tento výsledok sme si zaslúžili,“ vravel Hynek. Pre žilinské mužstvo šlo o druhú výhru v rade na ihrisku súpera. Vo Fortuna lige vyhralo naposledy v Ružomberku rovnako 2:0. V tabuľke mu aktuálne patrí piate miesto. „Na začiatku sezóny sme mali veľa šancí a výsledkovo to bolo dobré. Potom, keď sa hra zlepšovala, sme prestali byť efektívni. V Ružomberku sme zahrali výborne, teraz sme opäť obstáli s čistým kontom. Chceme zvládnuť sobotňajšie stretnutie, aby hráči mohli v pokoji odísť na reprezentačný zraz a potom znova pracovať,“ skonštatoval český tréner sedemnásobného slovenského majstra.

Nechcel, aby si zápas užívali Pre Spišskú Novú Ves bol zápas veľkým lákadlom. Ligového súpera naposledy hostila pred jedenástimi rokmi, zhodou okolností to bola takisto Žilina. Východniari vtedy prehrali 0:5, teraz to také jednoznačné nebolo. Stretnutie sledovali utešene zaplnené tribúny. Nebyť hustého dažďu tesne pred zápasom, divákov by prišlo možno aj viac ako 1 050. „Škoda prvého inkasovaného gólu. Som presvedčený, že ich hráč to chcel centrovať, ale spadlo to do brány. Chlapcom som v šatni povedal, že nechcem, aby si zápas išli užiť. Užívať si ho mali fanúšikovia. My sme chceli potrápiť súpera a myslím si, že to až také ľahké nemal,“ vravel najskúsenejší hráč Spišiakov Marek Janečka.

Hráči Spišskej Novej Vsi sa často ocitli proti prevahe súpera. (Autor: FK Sp. N.Ves/Dominika Sitiariková)

Bývalý kapitán Trnavy hýril v zápase obrovskou aktivitou. Začal na pozícii defenzívneho stredopoliara, ale bolo ho vidieť aj sprava či zľava. Po vylúčení Baranyiho sa presunul stopérsky post, ale pri snahe o vyrovnanie sa postupne vysunul až na hrot. Keďže má už 39 rokov, čakalo sa, kedy mu dôjde para. Omyl! Naplno šiel aj v 90. minúte... „Nikdy som nebol zázračný technik, vždy som oplýval bojovnosťou. To sa snažím robiť aj teraz, hoci už cítim, že mi ťahá na štyridsať a nie je to sranda. Po zápase potrebujem dva-tri dni oddych, aby som dokázal zregenerovať. V sobotu hráme s Bardejovom, som zvedavý, čo to urobí s mojím telom,“ zamyslel sa Janečka. Pridal aj úsmevný bonmot: „V kabíne i doma vravím, že som staršia škola a rád pozerám Winnetoua. Ten hovoril, že počuje zvony. Ja ich už počujem tiež.“

Pivo po zápase? Áno, ale s mierou Hoci Spišiaci patria k popredným treťoligovým tímom – momentálne im patrí tretia priečka v III. lige Východ – na intenzitu hry súpera nestačili. Bolo vidieť, ako im postupne dochádzajú sily. Vzhľadom na hrateľný výsledok v závere zo seba vydolovali aj posledné zvyšky energie. „Žiline sa kvalitou nemôžeme rovnať, ale chceli sme zápas odohrať so cťou a čo najviac jej to sťažiť. Verili sme, že ak nám budú okolnosti priať a chlapci podajú výkon na hranici možností, môžeme súpera potrápiť,“ podotkol tréner Spišskej Novej Vsi Branislav Ondáš.

Na jeho zverencoch bol v prvom polčase badateľný rešpekt. Po prestávke zas bojovali s početnou prevahou súpera. „Hrať o jedného menej proti mužstvu silnému na lopte a dobre kombinujúcemu, navyše na mokrom teréne, ktorý hru ešte zrýchľuje, bolo veľmi náročné,“ priznal Ondáš.