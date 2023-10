Preslávil ho titul s Leicestrom, nevyhol sa škandálom. Angličan ukončil kariéru v 33 rokoch

O rok neskôr prestúpil do Chelsea. Na Stamford Bridge sa nedokázal presadiť a klub ho poslal na hosťovania do Burnley a Aston Villy, keďže jeho problémy mimo ihriska sa stupňovali.

V roku 2019 sa po autonehode priznal k šoférovaniu pod vplyvom alkoholu. V tom istom roku utrpel zranenie členka počas incidentu pred nočným klubom a v roku 2020 udrel hlavou spoluhráča z Aston Villy Jotu na tréningovom ihrisku.

Drinkwater bol naposledy na hosťovaní v Readingu v sezóne 2021/2022. Od konca ročníka, keď mu vypršala zmluva s Chelsea, bol bez klubu.

"Je čas to oficiálne oznámiť. Bol som v neistote príliš dlho. Futbal je všetko, čo som poznal, bol to môj život od mojich šiestich, siedmich rokov. Nikdy to nemalo byť jednoduché," povedal v podcaste The High Performance.

Tabuľka Premier League