Budú šťukou druhej ligy? Humenné na úvod zažije málovídanú symboliku

Pri zmienke o tom, že by Humenčania mohli byť šťukou súťaže sa pousmial.

„To by sme boli radi, ale našim prvoradým cieľom zostáva záchrana. Ideme do toho skromne, s pokorou a sami sme zvedaví, ako to vypáli,“ vyhlásil skúsený kouč, ktorý v minulosti pôsobil aj pri reprezentácii Kazachstanu do 21 rokov a počas pôsobenia v lotyšskej Jelgave sa pred piatimi rokmi podieľal na vyradení Slovana Bratislava v predkole Európskej ligy.

Čaká sa najvyššia (povolená) návšteva

V uplynulej postupovej sezóne tvorili humenský káder mnohé známe mená - Černák, Milunovič, Streňo, Luberda, Hatok, či omilostený kanonier Hamuľak.

Teraz k nim pribudli ďalšie posily - skúsení Maťaš s Dzuríkom (obaja Bardejov) a mladíci J. Kuc (Poprad), Komar (FC Košice), S. Šuľák (Podbrezová). Otvorený zostáva príchod Jozefa Šimona Turíka, bývalého hráča Michaloviec a Košíc.