FIFA zamietla žiadosť Iránu. Svoje zápasy bude musieť odohrať v USA

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nevyhovela žiadosti o presun zápasov iránskej reprezentácie na MS 2026 z USA do Mexika z dôvodu konfliktu na Blízkom východe. V piatok to potvrdila prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová.
„FIFA sa nakoniec rozhodla, že stretnutia nemožno presunúť z ich pôvodných dejísk,“ citovala vyjadrenie prezidentky na tlačovej konferencii agentúra DPA.
Prezident FIFA Gianni Infantino nedávno uviedol, že Irán sa napriek napätej situácii na MS zúčastní.
„Irán bude hrať na majstrovstvách sveta. Neexistuje žiadny plán B, C alebo D, existuje iba plán A,“ povedal Infantino.
Podľa prezidenta Iránskej futbalovej federácie (FFIRI) Mehdiho Tádža, reprezentácia bojkotuje USA, no nie svetový šampionát.