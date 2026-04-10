FIFA vybrala na MS vo futbale 52 rozhodcov, druhýkrát v histórii aj ženy

Dve ženy figurujú v nominácii arbitrov pre MS vo futbale 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
Američanka Tori Pensová a Mexičanka Katia Garciová sú medzi 52 nominovanými, zoznam zverejnila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).
Ďalšie tri ženy vybrali ako asistentky a jednu ako videorozhodkyňu. Je to po druhý raz, čo sa ženy v úlohe rozhodkýň predstavia na MS. FIFA uviedla, že tak urobila na základe „dlhodobej zásady - kvalita na prvom mieste“.
Šéf rozhodcov Pierluigi Collina dodal: „To, že sme vybrali šesť rozhodkýň, je pokračovaním trendu, ktorý sa začal pred štyrmi rokmi v Katare. Takže sa snažíme ďalej rozvíjať ženské rozhodovanie.“
Na turnaji sa zúčastní celkom 170 rozhodcov – 52 hlavných, 88 asistentov a 30 videorozhodcov. To je nárast oproti 139 rozhodcom v roku 2022. Slovensko nemá medzi nimi zastúpenie.