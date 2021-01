Pačinda: Keď budeme hrať ligu, možno sa do reprezentácie vrátim

Z hľadiska podmienok, ambícií i štadióna by som nepovedal, že je to krok späť. Je dôležité, aby sa podarilo vytvoriť konkurencieschopné mužstvo, ktoré bude ašpirantom na postup. Potom to už bude okej.

Ide o iný klub než ten, za ktorý ste hrávali. Krok do neznáma to ale pre vás nie je.

Presne tak. Pomohol mi v niektorých veciach a vytiahol ma aj do reprezentácie. Verím, že mu to splatím a budem na ihrisku podávať dobré výkony.

Najmä ľudia v klube a ambície, ktoré sú v ňom nastavené. Dúfam, že sa nám podarí postúpiť. Stavia sa nový štadión a verím, že všetci urobia maximum pre to, aby sme postúpili do ligy.

Čo vás presvedčilo pre návrat do Košíc?

Teraz sa Pačinda rozhodol pre návrat domov. Stal sa súčasťou ambiciózneho klubu FC Košice. S druholigistom podpísal v pondelok zmluvu do leta 2024.

Tridsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar s výbornou kopacou technikou štyrikrát reprezentoval Slovensko, na Kráľovskom pohári v Thajsku sa pred necelými troma rokmi zaskvel vo finále parádnym víťazným gólom do siete domáceho tímu.

V pondelok ste sa na tréningu pripravovali len individuálne. Prečo?

Mesiac som prakticky nebehal. Absolvoval som len posilňovacie cviky a bicykel, takže sa musím do toho pomaly dostať. Do konca týždňa by som sa už chcel pripravovať s mužstvom.

Ako hodnotíte vaše päťapolročné futbalové pôsobenie mimo Košíc?

Prešiel som si Dunajskou Stredou, Plzňou, bol som v Poľsku a naposledy v Trnave. Všetky tieto kluby fungujú na vysokej úrovni. Aj tu sa to však pomaličky buduje a verím, že to bude na takej úrovni, na akej by Košice mali byť.

Na lídra z Banskej Bystrice a druhý Liptovský Mikuláš strácate v tejto chvíli dvanásť, resp. osem bodov. Myslíte si, že by sa vám mohol postup podariť ešte v tejto sezóne?

Pozeral som si to, nejaká bodová strata tam už je... Ak sa podarí už teraz v zime vytvoriť mužstvo, ktoré bude schopné bojovať o čelo tabuľky, tak je možné všetko. Druhá liga je vyrovnaná a pokiaľ budeme zápasy vyhrávať, môže to byť ešte zaujímavé.

Z druhej ligy bude zrejme do reprezentácie priďaleko. Túto kapitolu ste už uzavreli, alebo ešte v kútiku duše veríte, že by vám v budúcnosti mohla znova prísť pozvánka?

Ťažko povedať. V prvom rade musím byť zdravý, lebo počas pôsobenia v Trnave som mal zdravotné problémy. Základ je dať sa dokopy. Ak sa nám podarí postúpiť a budeme hrať najvyššiu súťaž, možno sa mi to ešte podarí.

Podpísali aj ďalšieho hráča, Juhar si to rozmyslel

„Sme veľmi radi, že sa napriek účinkovaniu v druhej lige, rozhodol vrátiť do Košíc. Je to lokálpatriot, reprezentant a jeho skúsenosti nám určite pomôžu. Sľubujeme si od neho posilnenie útoku, pretože najväčší problém sme v jeseni mali so strieľaním gólov. Veríme, že nám pomôže,“ vyhlásil prezident FC Košice Dušan Trnka po podpise zmluvy s Pačindom.

Výraznou posilou mal byť aj ďalší košický odchovanec Martin Juhar. Ten si to ale napokon rozmyslel. „Martin po štyroch dňoch tréningu prišiel za nami. Necítil sa komfortne a povedal nám, že svoju hlavu už nevie nastaviť na profesionálny futbal. Má rozbehnuté podnikanie a chce sa na sto percent venovať jednej činnosti. Zachoval sa veľmi férovo,“ uznal Trnka.