Dodávka tímu Visma je ako zo špionážneho filmu. Vytrénovali program, aby sledoval Pogačara

BRATISLAVA. Skôr výnimočne sa stane, že by sa cyklistický tím dobrovoľne chválil a vystavoval na obdiv vymoženosť, s pomocou ktorej chce zdolať súperov. Inovácie skôr taja, aby si uchovali náskok, čo najdlhšie.

Pohľad do vnútra kontolného centra tímu Visma. (Autor: Visma Lease a Bike)

Navyše v aute sa stáva, že dochádza k výpadkom signálu a aj športoví riaditelia niekedy nevidia, ako sa preteky na čele vyvíjajú. Zozadu prakticky nemusia vidieť, kto sa dostal do úniku prípadne či došlo k nejakému pádu.

Tímy by radi podobné situácie vymazali. Holandský tím Visma sa pred Tour pochválil vymoženosťou, ktorá by mala pomôcť podobným situáciám predchádzať.

Naopak fyziologické údaje, napríklad tepová frekvencia, môže počas pretekov sledovať len samotný pretekár. Iné - týkajúce sa laktátu či hladiny glukózy v krvi by nemal mať k dispozícii počas pretekov ani sám cyklista.

UCI teraz preveruje, či Visma nepracuje aj s prenosom údajov, ktoré by nemala mať k dispozícii. Cyklistická únia tieto obmedzenia zaviedla, aby sa v pretekoch zachoval aj moment prekvapenia.

Ak by jazdci aj športoví riaditelia presne poznali potenciál, vedeli by výkon efektívne dávkovať. Jeho kontrolou a plánovaním by preteky boli dopredu čitateľné.

Trénovali program, aby sledoval Pogačara

Manažér Visma Richard Plugge tvrdí, že pri tvorbe kontrolného centra pracovali len s verejne dostupnými informáciami.

„Žiadnym spôsobom nejdeme do neregulovaných oblastí. Našim cieľom je, aby sa zvýšila bezpečnosť našich lídrov,“ reagoval Plugge pre wielerflits.nl.

V akomsi riadiacom centre má dvojica šéfov ideálny prehľad o tom, čo sa odohráva v pelotóne. Pred sebou majú 6 obrazoviek. Na nich sledujú všetky dostupné zábery z pretekov. Nielen živý prenos, ale aj zábery z helikoptéry a zábery z motoriek.

Okrem prenosu sledujú šéfovia tímu aj predpoveď počasia, štatistiky v online prenose o pretekároch či trate, ďalej posty na sociálnej sieti X.