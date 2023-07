Pogačar túto Tour takmer vzdal. Jeho krajan hovoril o tom, ako mnohí trpeli

PARÍŽ, BRATISLAVA. „Čaká nás najnáročnejšia Tour de France za posledných 10-15 rokov,“ odhadoval Peter Sagan.

Keď to vravel ešte v júni, zdalo sa to byť nafúknuté. Prirodzene. cyklistika je v posledných rokoch intenzívnejšia, zrýchľuje sa, mení sa aj taktika tímov. Preteky sú dynamickejšie.

Ale odhad, že by mala byť latka na Tour oveľa vyššie ako v minulých sezónach sa zdal mierne prehnaný.

Táto predpoveď však bola absolútne trefná a naplnila sa do bodky.

Porovnávať náročnosť je zložité, lebo to môže pôsobiť subjektívne. Každý rok na Tour cyklisti trpia. Ak by ste si pustili reakcie pretekárov spred dekády, tiež by vraveli, že Tour bola výnimočne náročná.