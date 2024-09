ONLINE: 20. etapa Vuelta a Espaňa 2024 dnes, LIVE

Ač má Vuelta za sebou už spoustu náročných etap, dvacáté dějství letošního ročníku může být klidně někým označeno jako královské. Závodníci na trase z Villarcaya do Picón Blanco ujedou 172 kilometrů, během nichž nastoupají dohromady 5077 výškových metrů, což je suverénně nejvíc, co doposud bylo na Vueltě k vidění. Na trase jsou celkem tři stoupání první kategorie (včetně cílového výšlapu na Picón Blanco), dvě prémie druhé kategorie a dvě kategorie třetí kategorie. K tomu pár neklasifikovaných stoupání a spousta sjezdu. Čistá rovina bude k vidění jen minimálně.



Primož Roglič, který se dostal do čela Vuelty, si tak bude muset dávat velký pozor a doufat, že mu ještě zbylo dostatek sil pro tuto nesmírně náročnou etapu (a to je ještě v neděli na programu těžká časovka). Sobotní etapu si vychutnají zejména milovníci hor.