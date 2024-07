Dostal Vingegaard knokaut? Neprišiel som si pre druhé miesto, vraví obhajca

BRATISLAVA. Keď pred 15 rokmi rokmi zabehol na svetovom šampionáte Usain Bolt sto metrov v novom svetovom rekorde, bolo to neuveriteľné. Nad jeho behol žasol celý svet a obdivoval jeho víťazné pózy. Mierne sa nakloní na bok, jednu ruku vystrie, druhú pokrčí v lakti a nasmeruje ich do neba.

Napriek tomu by sa dalo to, čo predviedli Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar v stúpaní na Plateu de Beille v 15. etape Tour de France 2024 prirovnať práve k rekordu Usaina Bolta.

„Ich výkon je podľa mňa minimálne rovný Boltovmu rekordu, hoci sú to neporovnateľné športy. Narážam tým sna to, že tento výkon nik neprekoná ďalších 20 rokov,“ napísal na sociálnej sieti X francúzsky cyklista Lilian Calmejane.

Akoby obaja pristáli na Mesiaci

Súboju, ktorý predviedli na Tour sa skutočne nemôže nič rovnať. Ak by v cestnej cyklistike v etapách existovali svetové rekordy, tak by Pogačar aj s Vingegaardom stanovili nové maximum a zrejme by to bol obrovský skok.

V nedeľu prekonali na Plateau de Beille rekord Marca Pantaniho z roku 1998. Kým Talian zvládol stúpanie za 43:28 minúty, Vingegaard bol rýchlejší o 2:36 minúty a Pogačar o 3:44 minúty. To je obrovský rozdiel.

VIDEO: Zostrih 16. etapy na Tour de France 2024