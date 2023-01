Česi si zahrajú o zlato, do finále postúpili po dráme so Švédmi

Góly: 60. Jiříček (Špaček, Szturc), 70. Kulich (Šapovaliv, Špaček) – 22. Jansson (E. Pettersson, Östlund).

Rozhodca: Campbell (CAN), Hamilton (CAN), Wyonzek (CAN), Grillo (USA). Diváci: 9265.