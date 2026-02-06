Šťastní bavili fanúšikov na dvoch kontinentoch. V Quebecu sú stále králi

V 70. rokoch minulého storočia patrili k najväčším osobnostiam československého hokeja.
Slovan Bratislava potiahli k majstrovskému titulu, obliekali si reprezentačný dres, hrali na svetových šampionátoch, zbierali medaily. Potom sa ich život obrátil naruby.
Po dramatickom úteku cez železnú oponu do Kanady sa stali hviezdami zámorskej NHL.
Reportéri Sportnetu sa vydali do kanadského Quebec City po stopách bratov Mariána, Petra a Antona Šťastných.
Príbeh slávneho hokejového tria ožíva v spomienkach ľudí, ktorí s nimi intenzívne prežívali víťazstvá aj prehry.
Šťastní v magazíne Víkend
V magazíne Víkend, ktorý vychádza v piatok 13. februára v denníkoch Sme a Korzár si prečítate:
- Majiteľ Quebec Nordiques Marcel Aubut opisuje dramatický útek bratov
- Tréner Michel Bergeron: Šťastní sa o mne bavili na striedačke po slovensky
- Rivalita medzi Quebecom a Montrealom sa zrodila z piva aj politiky
- Kanadský autor knihy o Šťastných: Sme Slováci, nie Česi, opakovali bratia
- Príbeh Quebecu Nordiques nemá šťastný koniec
- Reportáž z unikátneho súkromného múzea Nordiques