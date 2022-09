MOSKVA. Niekdajší ruský boxer Nikolaj Valujev dostal povolávací rozkaz do armády. Mal sa dostaviť už 15. septembra, nachádzal sa však mimo Ruska.

„Rusi sa vrátia do súťaží, keď Európa a jej priemysel zamrzne,“ povedal.

Nebolo to prvýkrát, čo hovoril o športovcoch. Keď sa ho spýtali na odchod legionárov z ruských líg, odvetil:

Na margo povolávacieho rozkazu do ruskej armády poznamenal: „Dostal som predvolanie. Telefonát prišiel tesne pred mojím odchodom do Donbasu. Nebol som doma. Na budúci týždeň určite pôjdem do náborovej kancelárie.“



Ruská armáda utrpela v doterajšom priebehu vojny na Ukrajine veľké personálne straty.

Podľa generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl dosiaľ vo vojne zomrelo viac ako 59-tisíc ruských vojakov. To je približne štvornásobok strát počas desaťročnej sovietskej invázie v Afganistane.