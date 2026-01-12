VIDEO: Kuriózna situácia amerického štvorbobu. Posádka sa rozpadla už na štarte

Kris Horn prišiel o svoju posádku už na štarte
TASR|12. jan 2026 o 10:10
Pilot Kris Horn musel absolvovať jazdu bez záťaže a brzdára.

Americký štvorbob sa dostal v nedeľu do kurióznej situácie. Pri štarte pretekov Svetového pohára v St. Moritzi sa podarilo naskočiť len pilotovi Krisovi Hornovi, zvyšok posádky vypadol a kĺzal sa dole ľadovým korytom.

Do bobu sa nepodarilo naskočiť Ryanovi Ragerovi, Hunterovi Powellovi a Calebovi Furnellovi a Horn tak musel absolvovať jazdu bez záťaže a brzdára.

Zdalo sa, že ako prvý zakopol Rager a následne sa spustil domino efekt. Powella odhodilo smerom k stene a na svoje miesto sa nedokázal dostať ani Furnell. Podľa vyjadrenia tímu neutrpel nikto vážne zranenia a všetky vykonané röntgenové vyšetrenia boli v poriadku.

„Trocha to bolí. O pár dní by som však mal byť v poriadku,“ citovala Powella agentúra AP. Bez akejkoľvek dodatočnej hmotnosti v bobe sa Horn po dráhe rútil nekontrolovane, napriek tomu však počas jazdy, ktorá trvala niečo vyše minúty, dosiahol rýchlosť približne 120 km/h.

VIDEO: Štart a jazda amerického štvorbobu

Boby previedol cez cieľovú čiaru a potom sa presunul dozadu a zatiahol za brzdové páky. Skontrolovať ho išli ostatní bobisti a tréneri, no Horn začínal ako brzdár, a tak vedel, čo robiť.

„Máme šťastie, že to nedopadlo horšie,“ zhodnotil šéftréner USA Chris Fogt. Pre Horna to bol náročný víkend, keďže v sobotu havaroval aj v pretekoch dvojbobov.

Jeho brzdár z týchto pretekov Carsten Vissering utrpel odreniny a v nedeľu sa nemohol zúčastniť na pretekoch štvorbobov. Jeho miesto v zaujal práve Rager.

