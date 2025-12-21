Slovenské bobistky pokračujú v boji o olympijské hry. Preteky dvojbobov im však nevyšli

Svetový pohár v boboch - Sigulda
Ženy - dvojboby:
Poradie
Mená
Krajina
Čas
1
Kaillie Humphriesová, Emily Rennová
USA
1:42,80 min
2
Lisa-Marie Buckwitzová, Lauryn Siebertová
Nemecko
+ 0,27 s
3
Laura Nolteová, Leonie Kluwigová
Nemecko
+ 0,28 s
16
Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová
Slovensko
+ 1,32 s
Slovenské bobistky Viktória Čerňanská s Luciou Mokrášovou obsadili 16. miesto v nedeľňajších pretekoch dvojbobov žien na podujatí Svetového pohára v lotyšskej Sigulde.
Za víťaznými Američankami Kaillie Humphriesovou a Emily Rennovou zaostali v súčte dvoch jázd o 1,32 sekundy.
Pódiové pozície doplnili nemecké dvojice - Lisa-Marie Buckwitzová s Lauryn Siebertovou (+0,27 s) na 2. mieste a líderka celkového poradia pilotiek Laura Nolteová s Leonie Kluwigovou (+0,28) na 3. priečke.
Dvadsaťtriročná Čerňanská má v Sigulde za sebou aj sobotné vystúpenie v pretekoch monobobov, v ktorých obsadila 14. priečku.
Rovnako ako v monobococh, aj v dvojboboch figuruje v priebežnom poradí pilotiek SP na 23. mieste.
Slovenské reprezentantky, ktoré bojujú o účasť na ZOH 2026, sa plánujú v rámci SP predstaviť ešte vo Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.