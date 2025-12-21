Slovenské bobistky pokračujú v boji o olympijské hry. Preteky dvojbobov im však nevyšli

TASR|21. dec 2025 o 12:25
Za víťaznými Američankami zaostali v súčte dvoch jázd o 1,32 sekundy.

Svetový pohár v boboch - Sigulda

Ženy - dvojboby: 

Poradie

Mená

Krajina

Čas

1

Kaillie Humphriesová, Emily Rennová

USA

1:42,80 min

2

Lisa-Marie Buckwitzová, Lauryn Siebertová

Nemecko

+ 0,27 s

3

Laura Nolteová, Leonie Kluwigová

Nemecko

+ 0,28 s

16

Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová

Slovensko

+ 1,32 s

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská s Luciou Mokrášovou obsadili 16. miesto v nedeľňajších pretekoch dvojbobov žien na podujatí Svetového pohára v lotyšskej Sigulde.

Za víťaznými Američankami Kaillie Humphriesovou a Emily Rennovou zaostali v súčte dvoch jázd o 1,32 sekundy.

Pódiové pozície doplnili nemecké dvojice - Lisa-Marie Buckwitzová s Lauryn Siebertovou (+0,27 s) na 2. mieste a líderka celkového poradia pilotiek Laura Nolteová s Leonie Kluwigovou (+0,28) na 3. priečke.

Dvadsaťtriročná Čerňanská má v Sigulde za sebou aj sobotné vystúpenie v pretekoch monobobov, v ktorých obsadila 14. priečku.

Rovnako ako v monobococh, aj v dvojboboch figuruje v priebežnom poradí pilotiek SP na 23. mieste.

Slovenské reprezentantky, ktoré bojujú o účasť na ZOH 2026, sa plánujú v rámci SP predstaviť ešte vo Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.

Ďalšie súťaže

    dnes 12:25
