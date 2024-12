Halinárová-Jašicová: Strieľať na špendlíkovú hlavičku je ťažké. Cíger netrafil nič

Moja pozornosť je momentálne sústredená na seba. Už dávnejšie som vravela, že keď je človek spokojný sám so sebou, aj okolie je spokojné. Snažím sa ísť príkladom svojim zverencom aj okoliu, že aj život po päťdesiatke sa dá spokojne žiť a človek môže fungovať ako štyridsaťročný. Zameriavam sa na telesnú schránku, ale aj na hlavu, čítam knihy a vzdelávam sa sama o sebe. Veľmi rada pomáham ľuďom okolo seba, snažím sa ísť príkladom, že to ide, a ukazujem to sama na sebe. A v neposlednom rade mám skvelého priateľa, ktorého som si vysnívala. Mám momentálne život, na ktorom by som nič nemenila.

Keď som nastúpila, bolo to samozrejme bežecké lyžovanie. Čo bolo vlastne samé osebe zaujímavé, lebo beh som vyhrala v normálnej obuvi, no bol október a oni mi dali na nohy lyže. Ani som nevedela a ocitla som sa v bežeckom lyžovaní.

Konali sa však majstrovstvá Slovenska na Skalke, bolo to v roku 1992, keď prišli biatlonisti za Soňou Mihokovou, či by sa na to nedala. Ja som nevedela, čo budem robiť, tak som ju poprosila, či by sa nespýtala, či na ten biatlon môžem ísť aj ja, hoci o biatlonistoch sme vtedy hovorili, že to boli skrachovaní bežci na lyžiach. Bolo to v marci 1992, mesiac pred tým som ešte sledovala beh na lyžiach na olympiáde a biatlonový prenos som vypla. No a o dva mesiace som bola biatlonistka už aj ja. (Smiech.) Tým, že som mala výbornú kondičku, naučila som sa strieľať a zrazu som bola pri biatlone.

Gabriela prišla do biatlonu, keď ja som skončila, a dodnes ma baví. Teším sa aj na jej film, pretože veľa z toho, čo zažila ona, som zažila aj ja. Vychovávali nás ešte v socialistickom systéme, boli sme naučené počúvať a ani sme si nedovolili podvádzať. Gabriela mala smolu alebo šťastie v tom, že rodičia boli tréneri. Ja som mala pracujúcich rodičov, ktorí ani nevedeli, že som sa niekam prihlásila. Raz som bola na gymnastike, potom inde a podobne. Rodičia ma podporovali, no som vlastne jediná z mojej veľkej oravskej rodiny, ktorá je športovkyňou. Nemala som žiadne zajačie úmysly a nepotrebovala som, aby niekto za mňa behal. Práve naopak, ja som bola poctivá aj vtedy, keď si to ostatní zjednodušovali.

Bývalá vynikajúca česká biatlonistka Gabriela Soukalová ako malá biatlon rada nemala, nechcelo sa jej trénovať ani pretekať. Vlastné štartové čísla zahrabávala do snehu a športtester pripevňovala svojmu psovi, aby bežal za ňu. Ako to bolo s vami? Trénovali a súťažili ste radi?

Biatlonu som sa začala venovať v roku 1992, vtedy som bola ešte v československej reprezentácii. A keďže v Albertville 1992 bol ženský biatlon vôbec prvý raz na olympiáde, dá sa povedať, že si pamätám ešte jeho začiatky. Boli to krásne časy. My sme vtedy mali len vytrvalostný biatlon, čiže 15 km pre ženy a 20 km pre mužov, a rýchlostný. V roku 2000 nastúpili stíhacie preteky a keď som končila, bolo disciplín šesť. Za desať dní MS som dokázala ísť všetkých šesť disciplín, čo je dosť pre organizmus, o to viac pre ženský.

Pamätám si, ako nám hokejisti fandili popri trati na olympiáde v Nagane či Salt Lake City, bola tam úžasná atmosféra. Až taká, že po olympiáde si to prišiel vyskúšať do Osrblia Zdeno Cíger a bol veľmi prekvapený, aké to je. Lebo strieľať na špendlíkovú hlavičku na vzdialenosť 50 metrov je dosť náročné. A to nehovorím ešte o poveternostných podmienkach. Zdeno netrafil nič.

Nazývame to suchá streľba. Spravíte si na stenu malý terč, ktorý nie je väčší ako špendlíková hlavička, a pracujete s flintou, akoby ste strieľali, čiže vlastne naprázdno strieľate. Sú to miniatúrne pohyby, ktoré musíte mať zvládnuté čo najrýchlejšie, to je alfa a omega celej streľby. Nie je to tak, že si zoberiem flintu a idem strieľať.

V reprezentácii ste debutovali v decembri 1992 ešte v drese Československa. V ďalšom roku ste ako prvá Slovenka vyhrali v Östersunde preteky Svetového pohára (vytrvalostné preteky na 15 km). Biatlonová sezóna trvá od konca októbra do polovice marca. Je to necelý polrok, ale zato veľmi intenzívny, s množstvom pretekov a tlaku. Čo je dôležité, aby to biatlonistka zvládla v zdraví?

Človek však musí pracovať sám so sebou. Keď vám niekto povie "teraz musíš toto a teraz toto“, tak to nie je správne, športovec si to musí sám prebrať v hlave. My sme nemali žiadnych psychológov, no podávali sme úžasné výkony. Mám pocit, že dnešní športovci absolútne nie sú pripravení ani len na to, že idú preč od rodiny. Nehovoriac o tom, že sa rozplačú, keď si o sebe prečítajú niečo na sociálnej sieti.

Keď prvýkrát Nasťa Kuzminová vyhrala olympiádu, to bola „pecka“ ako sme mali pripravené lyže. Servis musí fungovať, je nemožné mať tridsať pretekov, z čoho vám dvadsaťpäť nevyjde servis a päť áno. Aj športovci sú potom znechutení, lebo drú ako kone a lyže vám nejdú ani dolu kopcom, ani hore a je to fakt makačka.

Ja som trošku kritik tých mentálnych koučov a neviem ešte, kto všetko chodieva so športovcami, pretože mám pocit, že by niektorí športovci boli najradšej, keby všetko robil niekto za nich. A pritom je to iba na športovcoch. Osobne si myslím, že my sme zaostávali najmä v servise lyží, čo je alfa a omega, ako vám idú lyže na snehu.

Ale celkovo nie som typ, ktorý sa kŕmi tabletkami, smrdí mi to chémiou. Milujem chlapské jedlá, bôčiky, zabíjačkové produkty a podobne. Možno to na mne nevidno, ale fakt to milujem a o to viac sa hýbem. Jasné, že si nemôžem dať pred pretekmi klobásu, malo by to byť niečo striedme a zdravé, ale nikdy som nebola striktná, stravu som si nevážila.

Ak by niekto meral pulzy biatlonistov pri opúšťaní strelnice, bolo by vidno, že po nejakých tridsiatich sekundách odchádzajú prakticky v pokojových pulzoch.

Čo na strelnici neviete ovplyvniť, sú poveternostné podmienky. Čo sa deje, keď fúka silný vietor?

Je to strašný stres. Športovec je z toho hotový, nešťastný a praje si, aby to prestalo. Musíte „cvakať“ doľava-doprava a veľakrát si biatlonista povie, že to už nedá a niekam to odstrelí, len nech to má za sebou. Nie je to príjemné. Zaujímavé je to aj vtedy, keď je pri streľbe za niekým skrytý a zrazu ten druhý biatlonista zo strelnice odíde, neverili by ste, ako s vami dokáže vietor pohnúť.

Čo je paradoxné, ja som Svetový pohár v Östersunde vyhrala práve vo veľkom nárazovom vetre, Nórky dokonca vtedy kývli na to, že nejdú ani „nastreľovať“. No mne sa v ňom tak dobre strieľalo a dokonca si pamätám, že sa mi snívalo, že vyhrám Svetový pohár.

Najhoršie však je, keď vás pri streľbe v stoji začne triasť v nohách, vtedy sa to nedá ovplyvniť a ste radi, keď zo strelnice odídete. Niektorí biatlonisti si v takom prípade spravia drep a dodajú svalom sily, aby to prestalo, no je to veľmi ťažké, mnohokrát to neprestane a je to zlé.

Podarilo sa vám trafiť niekedy do terča súperky? Alebo sa vám stalo, že ste v puške nemali náboj?

To nie, ale aj ja som mala rôzne príhody. Tým, že máme mnoho disciplín, musíte si pred štartom pripomenúť, aká je to disciplína, čo idete bežať, aké je poradie streľby, či máte náboje vyberať alebo nie a podobne. Pri strelnici je tichá zóna, vôbec tam nie je dovolené rozprávať, tréneri vám nesmú nič povedať. Pamätám si, ako som bola na majstrovstvách sveta v Pokljuke a prichádzala som na strelnicu, zrazu počujem výkrik: „Boha!“ Hneď som vedela, že niečo je zle – namiesto stojky som ležala. (Smiech.) Zahraniční samozrejme nevedeli, čo tréner povedal, no ja som hneď vedela, že sa niečo stalo, tak som sa postavila a bolo to potom správne.

Mám aj krásnu príhodu s Ruskou Anfisou Rezcovovou, ktorá minulý rok zomrela. Bola to olympijská víťazka, ktorá prešla z bežeckého lyžovania k biatlonu, ale nevedela strieľať. A v Ruhpoldingu boli jediné preteky, kde trafila všetkých 10 terčov, ale do vedľajšieho terča. (Smiech.) Tak jej dali aspoň cenu útechy.

Úprimne povedané, keď si nedáte veľký pozor, môže sa to stať hocikomu, strelecké koridory sú úzke.