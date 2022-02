Boľšunov dal súperom debakel. Kde je Kläbo? Zablúdil? pýtali sa Nóri

V tejto sezóne nebol v najlepšej forme. Mal problémy so zubami, operovali ho a v lete spadol na bicykli počas tréningu. Sezónu Svetového pohára oželel a radšej sa pripravoval na pekinské hry. Zjavne je v životnej forme.

„Dnes mi všetko vyšlo ideálne. V úvode som mal pád, ale možno to tak malo byť. Po ňom som sa upokojil a išiel som si svoje preteky,“ hovoril 25-ročný Boľšunov.

"V poslednom kole som prežíval som obrovské emócie. Slzy sa mi tlačili do očí. Pritom pred pár dňami som bol v koncoch, pretože som nemal rýchlosť. Nedokázal som zrýchliť, bolo mi vtedy do plaču a ani som tréning nedokončil. Zrejme presne to som potreboval, dnes mi všetko vyšlo ideálne," hovoril Boľšunov pre denník Sport-express.

Vyhral s najväčším rozdielom

Pre Rusko vybojoval v behu na lyžiach prvé zlato od hier v Soči. Lenže Maxima Legkova neskôr diskvalifikovali. Takže je to prvá zlatá medaila od hier vo Vancouvri 2010.

Šokujúca je najmä dominancia Rusov. Boľšunov vyhral s najväčším rozdielom v histórii tejto disciplíny na olympiáde. V skiatlone doteraz o víťazovi rozhodovali sekundy.