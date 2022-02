Už aj -9 stupňov bolo teplo. Koristek bol s premiérou na olympiáde spokojný

Zo 69 štartujúcich súťaž dokončilo 49 pretekárov. "V prvom rade som veľmi rád, že som to dotiahol a nachádzam sa v cieli zdarne a nie predčasne. Mal som namále, keď som počul hlásateľa, že Boľšunov ide do posledného kola a ja som sa nachádzal práve na štadióne.

No vtedy som si hovoril, že to ma už nemôžu stiahnuť, nakoplo ma to a s Čechom Peťom Knopom sme obaja zapli naplno. V poslednom kole som pozbieral ešte pár síl a posunuli sme sa o dve miesta," povedal Koristek, ktorý prišiel do cieľa spolu s Knopom a tesne za nimi finišoval ďalší Čech Adam Fellner.