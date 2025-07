Prievidza v kvalifikácii proti veľkému menu. Žreb pridelil možných súperov aj Leviciam

„Pri žrebovaní bolo v súťaži mnoho veľkých mien s veľkou históriou, Cibona Záhreb patrí medzi nich. Všetky zápasy na tejto úrovni sú náročné, čaká nás najskôr historicky dobrý klub z Chorvátska a potom príde do Prievidze, čo je dobré pre slovenský basketbal.

Ak sa Prievidžanom podarí uspieť, tak na nich v J-skupine čaká francúzske duo Dijon a Chalon. Oba celky majú bohaté skúseností z FIBA súťaží, Chalon hrával mimo iného Euroligu a Dijon sa v predchádzajúcom ročníku EP FIBA dostal do semifinále.

V predchádzajúcom ročníku hrala Jadranskú ligu a v domácej súťaži sa dostala do semifinále. Do FIBA súťaží sa vracia po takmer 10-ročnej odmlke.

Cieľom klubu je dostať sa do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Čakali by nás tri veľké kluby z Francúzska a Talianska, čiže by bolo vzrušujúce si proti ním zahrať a ukázať, kde sa nachádzame.

Taktiež by to bolo zaujímavé pre fanúšikov, ktorí by vedeli špičkový talent v ich vlastnom meste, Prievidzi,“ zhodnotil pre TASR reakciu na žreb tréner Prievidze Gareth Murray.

Úradujúci šampión Tipos SBL sa v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) predstaví štvrtú sezónu po sebe.

Podobne ako pri doterajšom účinkovaní, tak aj teraz sa vybral najskôr cestou kvalifikácie LM a v prípade neúčasti v skupinovej fáze, má garantované miesto v skupinovej fáze EP FIBA.