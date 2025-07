Zaplaťte nám, čo nám patrí, žiadajú hráčky WNBA. K svojej iniciatíve vyburcovali aj fanúšikov

Tisíce fanúšikov v dresoch s menom „Clark“ zaplnili vypredanú Gainbridge Fieldhouse počas Zápasu hviezd, aj keď mimoriadne populárna nováčikovská hviezda do zápasu nezasiahla pre zranenie slabín, ktoré utrpela začiatkom týždňa.

Clarková bola pred podujatím všadeprítomná, hoci hrať nemohla – jej tvár sa objavovala v reklamách značiek Nike, Wilson a Gatorade po celom centre Indianapolisu.

Na otázku, ako jej zmluvy so značkami porovnateľne sedia voči platu v lige, odpovedala: „To je dobrá otázka.“

Novinárom povedala: „V tomto máme veľké šťastie, že máme aj takéto zmluvy. Myslím si, že presne za také veci bojujeme v rokovacej miestnosti.

„Mali by sme byť lepšie platené. Dúfam, že sa to v budúcnosti zmení, keď bude liga rásť. Myslím si, že je to pravdepodobne tá najdôležitejšia vec, ktorú presadzujeme.“