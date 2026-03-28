VIDEO: LeBron James so synom napísali históriu. Jokič s triple double a Dončič bol opäť skvelý

Basketbalisti Oklahoma City Thunder potvrdili post lídra zámorskej NBA. Obhajca titulu vyhral v noci na sobotu nad Chicagom 131:113, k čomu prispel Shai Gilgeous-Alexander 25 bodmi.
Jeho spoluhráč Cason Wallace pridal 21. Srb Nikola Jokič zaznamenal svoje štvrté triple double za sebou a 31. v prebiehajúcej sezóne.
Bilanciou 33 bodov, 15 doskokov a 12 asistencií sa najvýraznejšie podieľal na domácom víťazstve Denveru nad Utahom 135:129.
Jamal Murray mu sekundoval 31 bodmi a 14 asistenciami. Los Angeles Lakers, najmä vďaka 41 bodom Luku Dončiča, zdolali Brooklyn 116:99.
Najlepší strelec ročníka si však po konflikte so Ziairom Williamsom pripísal 16. technickú chybu v ročníku, za čo mu hrozí jednozápasový dištanc.
Ďalší zápis do histórie ligy v drese Lakers zaznamenal LeBron James. Najlepší strelec v histórii súťaže v druhej časti prihral svojmu synovi Bronnymu na trojku a postarali sa o prvú spoluprácu otca so synom v histórii NBA.
"Pre oboch to bol výnimočný moment a snáď ich ešte oveľa viac pribudne," citovala agentúra AP Bronnyho. "Druhý zápas po sebe sme spolu odohrali viac minút. Bola to skvelá chvíľa nielen pre nás, ale aj pre celú rodinu, "pridal LeBron.
Boston uspel na domácej palubovke nad Atlantou 109:102, hoci v prvej štvrtine prehrával už o 16 bodov. K obratu prispel z lavičky Payton Pritchard 36 bodmi, Jayson Tatum nazbieral 26 bodov a 12 doskokov.
V zostave Celtics chýbal pre problémy s achilovkou Jaylen Brown. Kawhi Leonard rozhodol v poslednej sekunde o víťazstve Los Angeles Clippers nad posledným tímom tabuľky Indianou.
NBA - výsledky:
Indiana - LA Clippers 113:114
Boston - Atlanta 109:102
Cleveland - Miami 149:128
Memphis - Houston 109:119
Oklahoma City - Chicago 131:113
Toronto - New Orleans 119:106
Denver - Utah 135:129
Golden State - Washington 131:126
Portland - Dallas 93:100
LA Lakers - Brooklyn 116:99
