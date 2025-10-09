Maďarský šampión roztrhal slovenský klub, znie z Lotyšska. Súper bol agresívnejší

BRATISLAVA. Zaplatili nováčikovskú daň. Slovenský basketbalový šampión Patrioti Levice podľahol v prvom dueli skupinovej fázy Ligy majstrov maďarského majstrovi Szolnoki Olajbányász 54:84.
„Nechcem, aby to vyznelo, že sa vyhováram, ale Szolnok hral skvelý basketbal. Klobúk dole pred súperom," vyhlásil na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Patriotov Michal Madzin.
Levičania začali dobre. Mali vydarenú prvú štvrtinu, v ktorej ich bodovo ťahal Fín Aatu Kivimäki. Od druhej desaťminútovky však prevzal iniciatívu Szolnok a už do konca polčasu viedol o sedemnásť bodov.
Ukázali nám tímový basketbal, tvrdí Kivimäki
Slovenský majster sa trápil najmä na doskoku, čo pramenilo z absencie dvoch pivotov Borisa Bojanovského a Akola Maweina, ktorých trápia zranenia. Szolnok preskákal Levice pod košmi 49 k 29. „Preskákali nás. Čo neskončilo v koši, to doskočili," tvrdil Madzin.
VIDEO: Michal Madzin
„Aj keď minuli strelu, loptu doskočili. My sme nevyužívali ani trestné hody. Všetko dopadlo zle," doplnil rozohrávač Kivimäki.
Szolnok si zo zápasu odniesol aj 21 asistencií, čo je vizitka skvelého podávania si lopty. Levičania ich mali len päť. „Ukázali nám tímový basketabal," zakončil Fín v levických farbách.
Maďarský tím si v útoku vytváral dobré strelecké príležitosti. Kouč Szolnoku si pochvaľoval riešenie útočných situácií a nájdenie správnych ofenzívnych riešení. „To bol jeden z najväčších dôvodov dnešného víťazstva," priznal Vedran Bosnić.
VIDEO: Zostrih zápasu Szolnoki - Levice
Levice majú dobrý tím, ale chýbala agresitiva, vraví kouč
„Ukázali sme srdce a charakter," doplnil ho najlepší strelec stretnutia, 19-bodový Ryland Holt, ktorý si v minulej sezóne obliekal dres nováčika v slovenskej Tipos SBL Nitra Blue Wings.
Vo vlaňajšom ročníku si ho v tíme spod Zobora pochvaľovali najviac spomedzi legionárov, aj keď individuálnymi výkonmi nevynikal. Páčil sa im najmä jeho profesionálny prístup, ktorý si na Česko-slovenskom pohári 2025 všimli zástupcovia českého Nymburku.
„Je to tímový hráč. Presne taký typ hráča sme dlho hľadali," tvrdil vo februári tohto roka kouč českého šampióna Francesco Tabellini.
„Chalani ukázali tímový basketbal," pochvaľoval si najnovšie po zdolaní Levíc v Lige majstrov tréner Bosnić, pričom pochválil aj súpera:
„Levice majú dobrý tím a dávam im kredit za to, že sa prebojovali do Ligy majstrov cez náročnú kvalifikáciu. Majú dobrých hráčov, kvalitných strelcov, no moji hráči dnes boli agresívnejší."
Radosť z postupu musí pominúť
„Bosnić sľúbil, že urobia všetko pre víťazstvo, a to si bude vyžadovať 40 minút maximálnej koncentrácie a množstvo energie. O to všetko nebola núdza a Szolnok predviedol skvelý výkon v prvom zápase," napísal maďarský novinár Csaba Varga z portálu Szoljon.
Pre Levice ide o studenú sprchu. Stále však treba pripomenúť, že išlo o prvý zápas v súťaži, v ktorej sa doposiaľ žiadny slovenský klub nepredstavil.
Už len postup do skupinovej fázy Ligy majstrov posunul slovenský basketbal vpred, no Patrioti sa musia pozerať už len vpred a ak by si z každého zápasu odniesli tridsaťbodový debakel, o niekoľko rokov by na tento postup spomínali s trpkým pocitom.
VIDEO: Samuel Solčanský
Roztrhali Slovákov, znie z Lotyšska
Nižší počet bodov v jednom dueli zaznamenali Patrioti naposledy v marci 2023, keď v Prievidzi prehrali 40:73.
„Podobalo sa to na hanbu," tvrdil v tom čase tréner Madzin. „Mentálne sme padli na dno. Trápili sme sa," dodal vtedajší kapitán mužstva Martin Bachan.
Už o týždeň (v utorok 14. októbra) má slovenský majster šancu na reparát na palubovke lotyšského majstra VEF Riga, ktorý v prvom dueli podľahol celkovému favoritovi skupiny AEK Atény 53:69.
„Maďarský šampión roztrhal slovenský klub," napísal o levickej porážke so Szolnokom renomovaný lotyšský portál Sportacentrs.com.