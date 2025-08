Mladí Slováci si zahrajú o postup medzi elitu. Maďarov zdolali po veľkej dráme

Andre Bachmann, tréner Slovenska: „Som nesmierne hrdý na našich hráčov a celý realizačný tím. Päť týždňov sme tvrdo pracovali a sústredili sa na dosiahnutie tohto cieľa. Zápas síce nebol pekný, ale hrali sme na vysokej taktickej úrovni. Teraz si na chvíľu tento krásny moment a postup užijeme, a potom sa naplno koncentrujeme na zápas v semifinále.“

Maroš Golian, hráč Slovenska: „Do zápasu sme išli s extra motiváciou, lebo je to naša susedná krajina. Snažili sme sa eliminovať ich silné stránky, čo sa nám niekedy darilo a niekedy nie. My sme sa na druhej strane snažili hrať fyzickú hru. Zápas sme na konci dotiahli do úspešného konca. Tešíme sa z výhry a ideme sa pripravovať na ďalší zápas.“