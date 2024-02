Stihol to na poslednú chvíľu. Chorvát mení v NBA dres, pomôcť má k titulu

NEW YORK. Chorvátsky basketbalista Bojan Bogdanovič posilní New York Knicks. Dres v posledný deň pred uzávierkou trejdov v NBA zmenil aj Gordon Hayward, ktorý zamieril z Charlotte do Oklahomy City.

Bogdanovič bol doteraz s platom 20 miliónov dolárov ročne najlepšie plateným hráčom najslabšieho tímu ligy Detroitu.

Tridsaťštyriročný veterán má v sezóne priemer 20 bodov na zápas a drží si percentuálnu úspešnosť 41,5 percenta spoza trojkového oblúka, svoju najvyššiu v kariére.