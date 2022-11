Piešťany zabojujú o prvé miesto. Budeme mať čo robiť, hovorí tréner

Nebude to len súboj o prvé miesto v C-skupine, ale aj duel doterajších suverénov svojich líg. Piešťany a Gorzów sú totiž zhodne na čele slovenskej, respektíve poľskej najvyššej súťaže a zatiaľ ešte neprehrali.

„Čaká nás suverén nielen našej skupiny, ale aj poľskej ligy. V tejto sezóne ešte neprehral, takže ide o veľmi silného súpera, ktorý má celé družstvo vyskladané v podstate na 4-5 legionárkach a doplnené to je poľskými hráčkami.

Budeme mať čo robiť, aby sme to uhrali, ale ako to bolo s Galatasarayom, tak aj teraz sa ideme pokúsiť o senzáciu a urobiť všetko pre dobrý výsledok,“ vyhlásil pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič.

Jeho hráčky odštartovali tohtosezónnu kampaň v Eurocupe práve s týmto tímom a v domácom prostredí mali na dosah víťazstvo (68:70).

Bodový rozdiel môže zohrávať kľúčovú rolu pri postupových šanciach, už duel v Diplomat aréne ukázal, že sa s poľským družstvom dá hrať rovnocenná partia.

„Pre nás bolo najväčším problémom v prvom zápase, že sme nevedeli o aké tempo pôjde v Eurocupe, keďže to bol náš prvý duel.

Žiaľ, v našej lige nie je to tempo až také vysoké, predsa len, Poľky sú na to viac zvyknuté. S tým sme mali problém a podľa mňa sme na to aj doplatili v závere, keď sme už nevládali.