Piešťanské Čajky dosiahli veľkú výhru. Zdolali turecký veľkoklub

Európsky pohár – C-skupina

Výrazne si tak pomohli v boji o priamu postupovú miestenku do ďalšej fázy.

Do vyrovnaného boja sa navyše pridali emócie, v hre bolo priblíženie sa postupovej miestenke do ďalšej fázy. Domáce zvládli koncovku tretej 10-minútovky, Mandičová takmer súčasne s klaksónom upravovala na 46:44 z piešťanského pohľadu.

Piešťany ustáli začiatok druhého polčasu. Aj napriek zvýšenej intenzite istanbulského tímu s ním dokázali držať krok a bojovať o druhé víťazstvo v tohtoročnej edícii Eurocupu. V dobrom streleckom rytme hrala Mujovičová, po niekoľkých minútach dostala Čajky opätovne v zápase do vedenia.

Domáca Jamesová necelých 8 minút pred koncom trojkou dávala na 53:44, ale hneď na to prišla séria chýb a Galatasarayu sa podarilo 10 bodmi v rade takmer okamžite otočiť duel na svoju stranu.

Nápor hostí sa ale podarilo v správnej chvíli zastaviť, boj o víťazstva spel do dramatickej koncovky. V kľúčových okamihoch to zobrala do svojich rúk Jamesová. Čajky zodpovednou hrou a vysokou produktivitou dokázali turecký veľkoklub zdolať.

Tabuľka C-skupiny