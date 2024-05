VIDEO: Rozhodla trojka pred koncom. K výhre Knicks výrazne pomohol Brunson

NEW YORK. Basketbalisti Indiany Pacers postúpili do semifinále Východnej konferencie play off zámorskej NBA.

V šiestom stretnutí štvrťfinále zdolali Milwaukee Bucks 120:98 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy.

Ich ďalším súperom bude New York Knicks, ktorý triumfoval na palubovke Philadelphii 76ers 118:115 a tiež uspel v sérii 4:2.

V drese Indiany zaznamenalo dvociferný počet bodov až šesť hráčov. Tím potiahol Tyrese Haliburton, ktorý dosiahol double double (17 bodov a 10 asistencií).