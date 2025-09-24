Chcú priniesť Ligu majstrov na Slovensko. Sme krôčik od sna, tvrdí tréner

BRATISLAVA. Pred rokom pobláznil fanúšikov na Slovensku s futbalovou Ligou majstrov bratislavský Slovan.
Tento rok sa to môže podariť basketbalovým Leviciam. „Chceme priniesť basketbalovú Ligu majstrov po prvýkrát na Slovensko," vyhlásil niekoľkokrát pred začiatkom tohtoročnej kvalifikácie generálny manažér Patriotov Ladislav Garaj.
Doposiaľ žiaden slovenský klub v tejto prestížnej európskej súťaži ešte nehral.
Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) vytvorila pred desiatimi rokmi projekt, ktorý mal spojiť tímy z najlepších európskych súťaží a šampiónov líg z celého starého kontinentu.
Súťaž s názvom Liga majstrov. „Cieľ je jasný – vytvoriť pevný základ pre rast európskeho basketbalu," priznal v minulosti jeden zo zakladateľov Ligy majstrov Markus Studer.
Paralela s futbalovou Ligou majstrov
„Tento projekt sa zameriava na dosiahnutie súdržnosti, transparentnosti a jednoty v európskych klubových súťažiach a zároveň poskytuje zdravý obchodný model pre všetky zainteresované strany, nielen pre elitné kluby," zdôraznil.
Basketbalová EuroLiga, ktorá sa rozhodla dať na prelome storočí košom FIBA, je dodnes najprestížnejšou európskou pohárovou súťažou.
„Jedného dňa bude Liga majstrov najlepšia súťaž v Európe," vyhlásil pred rokmi Studer. Možno sa mu niečo podobné čoskoro splní, keďže FIBA plánuje s americkou NBA zaviesť novú prestížnu európsku súťaž, ktorá by mohla vzniknúť o dva či tri roky.
„Šanca, ktorú má každý šampión svojej domácej ligy zúčastniť sa, motivuje všetky kluby v Európe podávať dobré výkony vo svojej lige a posúva ich na vrchol," dodal Studer o porovnaní medzi futbalovou a basketbalovou Ligou majstrov.
Sme krôčik od veľkého sna, vraví kouč
Slovenského šampióna Patrioti Levice delí posledný krok od postupu medzi európsku smotánku.
„Dostali sme sa jeden krôčik od niečoho, čo je veľký sen," priznal po postupe v semifinále kvalifikácie cez estónskeho šampióna BC Kalev/Cramo kouč Patriotov Michal Madzin a na margo ďalšieho súpera dodal:
„Je pred nami stále veľký a ťažký krok. Tešme sa teraz, čo sme dokázali a ideme sa pripravovať na to, čo príde. Bude to finále a družstvo, ktoré vyhralo dva zápasy ako my.“
V kvalifikácii do Ligy majstrov sa predstavilo 24 mužstiev. Z nich postupujú len tri, pričom o jednu z týchto miesteniek sa vo štvrtok (25. septembra o 19.00 h) pobijú Levice. V ceste im stojí dánsky majster Bakken Bears.
Patrioti si v semifinálovom kvalifikačnom dueli poradili s podobne náročným súperom BC Kalev/Cramo výsledkom 81:69.
VIDEO: Záznam zápasu Kalev/Cramo - Patrioti Levice
Ukážeme, čo dokážeme, tvrdí Carius
„Boli sme odolní," tvrdí o dueli pre Sportnet hráč Patriotov Will Carius a pokračuje: „Na začiatku nás trochu prevalcovali, keď viedli 7:0, no držali sme sa plánu, vrátili sme sa a chopili sme sa vedenia. To isté sa stalo aj v tretej štvrtine."
Levice vstúpili do tretej štvrtiny s dvojbodovým vedením, pričom v jej závere viedli o šestnásť. Rovnako, ako v prvom kvalifikačnom zápase s AEK Larnaka (90:69), sa Patriotom podarilo udržať súpera na nízkom počte bodov.
„Dobrá obrana nám to veľmi uľahčuje. Všetci si v defenzíve plníme svoje úlohy celkom dobre, aj keď stále musíme vyriešiť nejaké maličkosti, no zostávame na jednej vlne a hráme tvrdo," myslí si Carius, ktorý patril v predošlom ročníku medzi najlepších obrancov v rakúskej lige.
„Veľmi sa tešíme na to, že ukážeme, čo dokážeme. Máme veľmi dobrú šancu niečo dosiahnuť," zakončil Carius pred rozhodujúcim duelom.