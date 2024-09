Levice bojujú o Ligu majstrov, inšpiruje ich futbalový Slovan: Je to veľký sen

ANTALYA. Už tretí rok za sebou stojí pred basketbalistami Patriotov Levice rovnaká výzva - prebojovať sa cez kvalifikáciu do skupinovej fázy Ligy majstrov. Zverenci trénera Michala Madzina sa opäť predstavia v tureckom stredisku Antalya, v tzv. majstrovskej vetve ich v stredu 18. septembra o 15.30 h čaká štvrťfinálový súboj s gruzínskym tímom BC Kutaisi 2010. Do hlavnej fázy postúpi iba víťaz turnaja. Pre úradujúceho majstra Slovenska tak prichádza prvý vrchol sezóny ešte pred štartom ligových súbojov, v podobnej situácii sa však nachádzajú aj ďalší účastníci kvalifikácie Ligy majstrov.

"Nálada v tíme je výborná, verím, že víťazná. Zostávajú nám posledné dni na to, aby sme doladili nejaké detaily a pripravili sa na to, čo nás čaká. Samozrejme, tešíme sa na zápas a verím, že naň budeme pripravení najlepšie, ako vieme," vyjadril sa pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.

Patrioti sú už niekoľko rokov stabilnou súčasťou nadnárodných súťaží, najskôr to bol Alpsko-jadranský pohár, ktorý dokázali v roku 2022 vyhrať. Od rovnakého roku fungujú v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA), či už to je Liga majstrov alebo Európsky pohár FIBA. "Prináša nám to obrovské skúsenosti a ťažké zápasy. Sú to veci, ktoré sa nedajú nahradiť tréningom alebo inými stretnutiami. Treba si to absolvovať. To, že sme v tejto konkurencii tretí rok za sebou, tak nám to prináša všetky tieto výhody. Na druhej strane, prichádza nahustený program a veľa cestovania. Vychádzajú nám atraktívni súperi a veľké zápasy, to je benefit, ktorý sa nedá ničím nahradiť a tešíme sa na túto konfrontáciu," zdôraznil levický kormidelník.

Tréner Patrioti Levice Michal Madzin (Autor: TASR)

Oba tímy majú za sebou prípravu v rôznej dĺžke, slovenský zástupca sa pripravoval prevažne v tunajších podmienkach, zatiaľ čo jeho štvrťfinálový súper odohral niekoľko duelov v Lotyšsku. "Dátum zápasu je rovnaký pre oba tímy, ako si to každé družstvo nastavilo, tak to bude. Netreba sa vyhovárať, že to je príliš skoro alebo na začiatku sezóny. Kto sa na to lepšie pripraví, tak bude úspešnejší. Robili sme maximum, aby aj začiatok letnej prípravy a jej náplň bola taká, aby sme boli v dostatočne dobrej forme, dobre reprezentovali náš klub a samých seba," uviedol Madzin. Opäť to bude najskôr len o jednom zápase, pre neúspešného zo štvrťfinálového súboja sa účinkovanie v Antalyi skončí. Pri svojej prvej účasti v kvalifikácii LM sa Levice dostali do finále, pred rokom im vystavila vo štvrťfinále stopku cyperská Larnaka. Teraz budú v tzv. majstrovskej vetve čeliť najskôr aktuálnemu šampiónovi Gruzínska. "Kutaisi je veľmi zaujímavým tímom, je tam mix hráčov starších ako 30 rokov a zároveň mladých, talentovaných chalanov. Je to trochu špecifické zloženie družstva a aj štýl, ktorým hrajú. V našej lige sa s takýmto štýlom veľmi nestretávame, ale verím, že si budeme vedieť poradiť a na palubovke budeme pripravení na veci, ktoré nás čakajú. Hrajú veľmi fyzicky, preto bude potrebné si ustrážiť pod oboma košmi doskok," priblížil kouč Patriotov najbližšieho súpera.

Aj keď sa hrá na neutrálnej pôde, slovenského šampióna bude podporovať z tribún niekoľko desiatok fanúšikov. "Oveľa lepšie sa nám hrá, keď máme podporu fanúšikov, pretože nám dávajú obrovskú energiu. Máme avízo, že sa chystá početná skupina, čo si veľmi vážime. Dúfam, že potešíme nielen seba, ale aj ich dobrým výkonom a výsledkom," vyhlásil Madzin. Zatiaľ sa ani v jednom prípade tímu zo slovenskej SBL nepodarilo preniknúť do skupinovej fázy LM. Patrioti by tento fakt radi zmenili a podobne ako v prípade futbalistov Slovana Bratislava, tak aj oni by chceli spojiť slovenskú basketbalovú komunitu. "Kiežby to tak dopadlo, ako so Slovanom Bratislava. Myslím si, že celé športové Slovensko sledovalo ich cestu a čakajú ich úžasní súperi v skupinovej fáze Ligy majstrov. Je to veľký sen, pre nás bude potrebné vyhrať tri extrémne ťažké zápasy v rámci jedného týždňa. Urobíme maximum, aby sme sa do takejto fázy dostali, ale ideme od zápasu k zápasu. Istý je len prvý duel s Kutaisi, na to sme sa zamerali. Verím, že sa dočkáme aj ďalších stretnutí, ale je na nás, aby sme zvládli prvý zápas," dodal tréner Levíc. Ak by skončil jeho tím v akejkoľvek fáze kvalifikácie, tak ho na jeseň čaká skupina Európskeho pohára FIBA.