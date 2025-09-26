Splnili sme si sen, vraví Madzin. Vyzdvihol tímový výkon a fanúšikov

LEVICE. Je súčasťou najúspešnejšej éry klubu a teraz sa spolu so svojimi zverencami postaral o ďalšiu historickú kapitolu.
Tréner basketbalistov Patrioti Levice Michal Madzin si zahrá so svojim tímom skupinovú fázu Ligy majstrov (LM).
Na túto métu dosiahli ako vôbec prvý klub zo Slovenska, keď po dvojnásobnom predĺžení a víťaznej strele s klaksónom uspeli vo finále kvalifikačného turnaja v bulharskom Samokove.
Pozitívne emócie
Emócie v podaní aktuálneho šampióna Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) boli len ťažko opísateľné, po nevídanej koncovke prišlo naplnenie vysloveného sna o Lige majstrov.
„Naše pocity sú extrémne pozitívne. Sme veľmi šťastní, že sa nám to podarilo zvládnuť a postúpili sme do Ligy majstrov. Bol to náš sen, išli sme si za tým a splnilo sa to, takže sme veľmi šťastní.
Znie to až neuveriteľne, ale môžeme byť veľmi hrdí na to, čo sa nám podarilo a ako sme to zvládli. Bol to úžasný zápas, veľmi ťažký a vyrovnaný. Žiaden tím si nedokázal v jeho priebehu vytvoriť rozhodujúci náskok.
Rozhodla víťazná strela v poslednej sekunde z akcie, ktorú sme mali nakreslenú. Mali sme viacero možností, jednou z nich bolo zakončenie Cariusa. Nepotrebovali sme zakončovať za tri body, ale vyplynulo to z vytlačenia defenzívy z pozícií.
Môžeme byť šťastní, že Will takúto rozhodujúcu strelu premenil,“ zhodnotil pre TASR Madzin postup do skupinovej fázy a finálový kvalifikačný zápas s Bakken Bears.
Tímový výkon
Cesta k účasti viedla v tzv. majstrovskej vetve cez troch súperov. Duel s dánskym šampiónom bol jediným s predĺžením na podujatí v Samokove, ktorého sa zúčastnilo spolu 24 tímov.
VIDEO: Reakcia Michala Madzina
„K tomuto triumfu nás doviedol tímový výkon, dalo sa spoľahnúť na každého člena tímu. Vo finálovom stretnutí to bol heroický výkon, z rotácie nám vypadol ďalší hráč a ostatní ho dokázali nielen zastúpiť, ale aj jeho výkon.
Tieto zápasy sme dokázali zvládnuť vo veľmi úzkej rotácii. Klobúk dole pred každým, kto pridal svoj dielik do tejto úspešnej mozaiky.
Vybojovať si účasť v skupinovej fáze Lige majstrov a dosiahnuť to troma víťaznými zápasmi v priebehu piatich dní, proti tak silným súperom, akým sme čelili, tak ide o obrovský úspech. Sme veľmi hrdí na to, čo sme dosiahli,“ vyhlásil tréner Patriotov.
Nielen pre jeho zverencov, ale aj pre samotný klub to bola štvrtá účasť na kvalifikácii LM. Na zisk „palubnej karty“ si museli odžiť aj sklamania a neúspechy, ale napokon sa Slovensko stalo jubilejnou 30. krajinou, ktorá si zahrá skupinovú fázu.
„Sme historicky prvý slovenský tím, ktorý sa dostal do skupinovej fázy Ligy majstrov. Znie to veľmi hrdo a veľmi si vážim, že sme to dosiahli.
Je to obrovský úspech pre Levice ako klub, pre nás všetkých, ale myslím si, že aj zviditeľnenie slovenského basketbalu. Bude to ďalší krôčik k tomu, aby sa basketbal posunul ďalej,“ vyslovil Madzin želanie.
VIDEO: Víťazná trojka Willa Cariusa, ktorá poslala Levice do Ligy majstrov
Úžasní fanúšikovia
Ako jeden z mála tímov mali navyše v Samokove podporu v hľadisku, cestu do Bulharska meralo približne 50 fanúšikov, ktorí vytvorili Leviciam domáce prostredie.
„Naši fanúšikovia boli úžasní počas všetkých stretnutí, veľmi nás podporovali a dávali nám energiu. Myslím si, že je to veľmi dôležitá časť toho, že sa nám to podarilo.
Hrať s touto podporou je iné, ako keby sa zápasy hrali v poloprázdnej hale. Veľká vďaka patrí tomu, že si fanúšikovia našli cestu do Bulharska a podporili nás,“ povedal kouč Levíc.
Odmenou je nielen samotný postup a účasť v skupinovej fáze, ale aj lákaví súperi. Majster Maďarska Szolnok, šampión Lotyšska a spoločnej estónsko-lotyšskej ligy Riga a tretí najlepší tím LM v sezóne 2024/2025 AEK Atény.
„Znie to úžasne, tešíme sa na konfrontáciu s týmito súpermi. Budú to opäť basketbalové sviatky, keď prídu na Slovensko tímy takejto kvality. Ja sa osobne neviem dočkať na konfrontáciu s gréckym súperom.
Prichádza pre nás nová a nepoznaná kapitola. Sme prvý tím, ktorému sa podarilo postúpiť do skupinovej fázy Ligy majstrov. Čakajú nás nové výzvy a skúsenosti, ale s veľkou hrdosťou sa tešíme na to, že nás čaká takáto práca,“ uviedol Madzin.
Všetko ukáže čas
Patrioti dokázali v uplynulých rokoch „miešať kartami“ v Európskom pohári FIBA, keď dosiahli na mnohé významné víťazstva a triumfom na kvalifikačnom turnaji v Bulharsku ukázali, že na niečo podobné je pripravená aj aktuálna partia hráčov a realizačného tímu.
„Všetko, čo sa nám môže podariť, sa ukáže až časom. Je dôležité, aby sme dokázali vrátiť chalanov, ktorí nám vypadli z rotácie kvôli zraneniam, späť do tímu, aby sme mohli byť zdraví a hrať v plnej rotácii.
Aktuálne je to najdôležitejšie, na čo sa pozeráme a mentálne sme sa nastavili na to, že začína slovenská liga a potrebujeme v nej potvrdiť naše pozície,“ dodal šéf levickej lavičky.