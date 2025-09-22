Zopakujú si semifinále s Kalevom. Po zápase s Larnakou sú dojmy výborné, vraví tréner

SAMOKOV. Podobne ako pred rokom, tak aj v tejto edícii kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov (LM) sa basketbalistom Patriotov Levice podarilo suverénne zvládnuť prvú prekážku.
Po triumfe nad cyperskou Larnakou (90:69) sa však musia už rýchlo preladiť na semifinálového súpera, v utorok 23. septembra o 17.45 h sa plánujú revanšovať estónskemu BC Kalev/Cramo za minuloročnú prehru v rovnakej fáze kvalifikácie LM.
Úradujúci šampión Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) zvládol úvodný duel v tzv. majstrovskej vetve s veľkým prehľadom, čím si zabezpečil pokračovanie na turnaji v bulharskom Samokove.
Kolektívny výkon
„Dojmy sú výborné, veľmi sme chceli toto stretnutie vyhrať. Som rád, že sa nám to podarilo. Mali sme dobrý vstup do zápasu a dobrú energiu, takže sme si vybudovali správne sebavedomie na vybudovanie náskoku a v druhom polčase sme ho správne kontrolovali,“ vyjadril sa pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.
K hladkej výhre pomohlo aj 12 úspešných pokusov za tri body:
„Samozrejme, bolo to extrémne dôležité, ale nebolo to nasilu. Prirodzene sme si ich vypracovali posunom lopty, na čo súper musel reagovať a vypomáhať si, takže sa vytvorili pozície z vonku. To, že nám to padlo, tak to bolo dobrou energiou a sebavedomím v zápase.“
Patrioti viedli v zápase takmer 36 minút a najmä v druhom polčase dominovali na palubovke.
„Prvý zápas sme odohrali solídne, kolektívne a verili jeden druhému, čo bolo najdôležitejšie. Držali sme sa plánu na oboch stranách palubovky. Navyše sme odolali ich útoku a po väčšinu času sme hrali múdro.
Teraz sa pokúsime čo najlepšie pripraviť na ďalší zápas, ak sa budeme držať našich princípov, tak máme dobrú šancu,“ zamyslel sa autor 17 levických bodov Will Carius.
Slovenský zástupca neponechal nič na náhodu, napokon vyhral s prehľadom o 21 bodov a v závere mohol ešte aj pošetriť sily na ďalší duel kvalifikačného turnaja LM.
„Hlavné bolo, že sme si do konca prvého polčasu vybudovali náskok. Upokojilo nás to a dodalo nám to ďalšiu vieru v to, že zápas vieme zvládnuť.
Dobrý vstup do tretej štvrtiny a ešte navýšenie náskoku bolo pravdepodobne kľúčové, pretože sme dostali zápas do vlastných rúk a možno zobralo Larnake posledné sily na zvrat,“ povedal Madzin.
Rovnaký scenár
Jeho zverenci tak zostávajú v hre o vytúženú miestenku v skupinovej fáze LM, pre Levice je to štvrtý pokus prebojovať do tejto súťaže a premiérovú účasť tímu zo Slovenska.
„Vedeli sme, že sa všetko odvíja od prvého zápasu a dali sme do neho maximálnu koncentráciu. Máme deň na to, aby sme sa pripravili na ďalšieho súpera, ale rovnaké to je pre oba tímy.
Urobíme maximum, aby sme boli dobre pripravení a dali to isté aj do semifinálového duelu,“ vyhlásil kouč Patriotov.
Opäť po roku sa tak opakuje situácia, že v semifinále kvalifikácie proti sebe nastúpi aktuálny majster Slovenska a Estónska.
Kalev vtedy dokázal v tureckej Antalyi zdolať Levice 84:76. Teraz je tak hlavným motívom „žlto-zelených“ revanš za tento kvalifikačný nezdar.
„Kalev/Cramo je veľmi etablovaný tím na tejto úrovni v Európe. Ide o pravidelného účastníka nadstavbových fáz Európskeho pohára FIBA. Veľmi silný súper, ktorého poznáme z minulej sezóny.
Udržali si mnoho hráčov, takže sú zohraní a skúsení, pretože majú odohraných mnoho takýchto zápasov. Verím, že tomu budeme vedieť čeliť a pôjde si za svojim snom. Majú to rozložené na všetkých hráčov, ktorých majú k dispozícii.
Majú veľkú rotáciu, dokážu využiť každého hráča, hrajú veľmi agresívne a rýchlo v útoku. Je dôležité, aby sme robili správne rozhodnutia,“ dodal Madzin na adresu najbližšieho súpera na turnaji.