WNBA rieši nezvyčajnú kauzu. Zápasy narušujú sexuálne pomôcky na palubovke

BRATISLAVA. Dva zápasy zámorskej ženskej basketbalovej WNBA narušili v uplynulom týždni incidenty, pri ktorých niekto z divákov hodil na palubovku sexuálnu pomôcku.

Naposledy sa to stalo v sobotu počas duelu medzi Golden State Valkyries a Chicago Sky, keď zelený vibrátor dopadol pod jeden z košov.

„Je to veľmi neúctivé. Nerozumiem, čo tým ľudia sledujú. Je to detinské a ten, kto to robí, by mal dospieť,“ reagovala nahnevane pivotka družstva Sky Elizabeth Williamsová. Informovala o tom televízna stanica CNN.