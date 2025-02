Na jar hokej, po zvyšok roka basketbal. Lotyšov ešte nikto nevytrápil viac než Slováci

BRATISLAVA. Slovenská basketbalová reprezentácia vyzve v záverečnom súboji v kvalifikácii na majstrovstvá Európy 2025 v nedeľu tím Lotyšska. Ako hostiteľ záverečného turnaja má lotyšský tím istotu postupu zo skupiny. Napriek tomu podáva skvelé výkony. V prvom vzájomnom dueli udržali Slováci Lotyšov len na 64 strelených bodoch. „V nedávnej histórii si nepamätám, že by sme sa s niekým takto vytrápili,” opisuje v rozhovore KRISTIANS DILANS, novinár z jedného z najčítanejších športových webov v krajine Sportacentrs.com a dlhoročný expert na lotyšský basketbal.

Pred dvoma rokmi Lotyši ohúrili svet. Obsadili piate miesto na majstrovstvách sveta v basketbale a získali bronz na svetovom šampionáte v hokeji. „Je to jeden z najpamätnejších rokov v lotyšskom športe,” dodal expert. Akou veľkou senzáciou bolo piate miesto na MS v basketbale 2023? Bola to obrovská senzácia. Po prevalení správy o tom, že Kristaps Porzingis nemôže hrať, si všetci vrátane mňa mysleli, že sa nedostaneme ani len zo skupiny, ktorá bola s Kanadou a Francúzskom naozaj náročná.

Kristians Dilans.

Keď sme porazili Francúzsko, tím aj fanúšikovia si začali veriť ešte viac. Potom prišlo štvrťfinále proti neskorším šampiónom (Nemecku, pozn. red.) a my sme mali poslednú strelu, ktorá, žiaľ, nevyšla. Keď sa tím vrátil domov, vítali ho tisícky fanúšikov. Bolo to niečo podobné ako s našim hokejovým tímom po tom, čo na svetovom šampionáte v roku 2023 po prvý raz získal bronz. Jednoznačne to je jeden z najpamätnejších rokov v lotyšskom športe.

Myslíte si, že tento úspech prebudil v krajine ešte väčší záujem o basketbal? To si nie som istý. Basketbal patril vždy medzi TOP športy v Lotyšsku. Vyhrali sme vôbec prvý európsky šampionát v roku 1935.

Program Slovensko - Lotyšsko

23. februára (nedeľa) o 17.00

GoPass Aréna, Bratislava

Naživo na RTVS

Vždy sme mali aspoň trochu kvalitný národný tím a ľudia ho vždy sledovali. Kvalifikácia na EuroBasket 2021 však bola katastrofa – vypadnutie s Bulharskom a absencia na záverečnom turnaj poškodili imidž basketbalu. Keď tréner Luca Banchi začínal pri kormidle, v aréne sledovalo basketbalistov len zopár tisíc fanúšikov. Bola to reakcia po nevydarenej kvalifikácii na EuroBasket. Ľudia sa ale rýchlo vrátili, aby videli, ako sa tímu darí, a teraz je vždy, keď hrá národný tím doma, aréna vypredaná (približne 11,5 tisíc ľudí).

Aký významný je basketbal v Lotyšsku? Je po ľadovom hokeji číslo dva, alebo dokonca prvý? Povedal by som, že to závisí od sezóny. Na jar je ľadový hokej jednoznačne číslo jeden, keďže celá krajina sleduje náš reprezentáciu na svetovom šampionáte. Keďže však naša miestna hokejová liga nie je najsilnejšia, rád vravím, že basketbal je číslo jeden počas ostatných troch ročných období, najmä kvôli našim najväčším hviezdam.

Atmosféra na zápase Lotyšsko - Slovensko. (Autor: FIBA)

Ako novinár v lotyšských športových médiách môžem povedať, že články o Kristapsovi Porzingisovi, našej najväčšej športovej hviezde, sú najčítanejšie. Čo špeciálne priniesol uznávaný európsky tréner Luca Banchi do lotyšského národného tímu? Začal vytvorením novej identity a systému. Podarilo sa mu to na výbornú. Teraz, bez ohľadu na to, aká je súpiska, každý, kto príde, už pozná svoju úlohu, vie, čo musí urobiť. To je v mojich očiach kľúč k nedávnym úspechom.

Môže to byť Kristaps Porzingis (súčasný šampión NBA s Boston Celtics, pozn. red.) alebo niekto z miestnej ligy. Každý vie, čo má robiť. Pre lotyšský basketbal je vo všeobecnosti určite veľmi dôležitý. Pozorne sleduje všetky kategórie, od mládeže až po seniorov. Prišiel len ako hlavný tréner národného tímu, ale odíde ako veľvyslanec lotyšského basketbalu v Európe a celom basketbalovom svete.

Luca Banchi. (Autor: FIBA)

Ako by ste ho opísali mimo palubovky? Je veľmi zhovorčivý a otvorený. Vždy s niekým zdieľa svoje nápady, rád brainstormuje. Na hráčov je veľmi náročný, ale je aj skvelý ako psychológ. Má svoj príznačný charakter a práve to ho v mojich očiach urobilo úspešným.

Kto bude najobávanejší muž v lotyšskej zostave v dueli proti Slovensku? To závisí od toho, ako sa na túto otázku pozeráme. Ak hovoríme o životopise hráča, je to určite David Bertans. Ak hovoríme o aktuálnej sezóne a o tom, ako sa chalanom darí vo svojich kluboch, rád by som upozornil na dve mená – Rodions Kurucs, ktorý budí záujem v euroligových kluboch, a Karlis Šilins, mobilný pivot, ktorý zažíva skvelý rok v talianskej Pistoii. Davis Bertans odohral celkovo 475 zápasov vo svojej kariére v NBA. Bol solídnym hráčom, najmä ak vezmeme do úvahy, že bol až 42. výber v drafte. Aké populárne je priezvisko Bertans v Lotyšsku? Obaja bratia (Davis a Dairis Bertans, pozn. red.) sa dostali do NBA a obaja sú veľkými menami lotyšského basketbalu. Jeho starší brat Dairis je kapitán národného tímu.

Davis Bertans. (Autor: FIBA)

Davis je zabijacky strelec a dostal prezývku „Lotyšský laser“. Je to hráč so neuveriteľným dosahom strely. Na kôš páli odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Nevytvára si to však sám, potrebuje na to clony “pindowny” spoluhráčov.

V nominácii chýba euroligový rozohrávač z Fenerbahce Arturs Žagars. Pred dvoma rokmi zaujal celý svet na MS v basketbale 2023. Potvrdzuje dnes svoj potenciál? Povedal by som, že konečne ide cestou, ktorá sa očakávala. Už nejaký čas je špičkový európsky talent. Doma zažil skvelý európsky šampionát do 18 rokov v roku 2018, kde Lotyšsko získalo striebro, keď prehralo iba so Srbskom, ktoré ťahalo duo Filip Petrušev a Uroš Trifunovič. Po šampionáte dokonca vyvolal záujem o draft do NBA, ale rozhodol sa z neho stiahnuť svoje meno. Ďalších päť rokov nebolo až tak skvelých. Pribrzdili ho mnohé zranenia a problémy s adaptáciou na mužskú basketbalovú fyzickú hry. Je však jedným z najtalentovanejších lotyšských hráčov všetkých čias a až teraz začína napĺňať svoj potenciál. Je to kúzelník, ktorý má basketbalovú loptou namiesto prútika. Z nejakého dôvodu sa mu vraví lotyšský Tony Parker.

Koľko hráčov z domácej najvyššej súťaže uvidíme v reprezentácii? V širšej nominácii je päť hráčov (z celkového počtu 17) z Lotyšsko-estónskej basketbalovej ligy. Sú to Dairis Bertans (VEF Riga - lotyšský gigant s najväčším počtom titulov v histórii), Kristaps Kilps a Rodijs Mačoha (obaja z Liepaje) a Toms Skuja s Krišsom Helmanisom (obaja z Rigas Zelli). Na papieri je najdôležitejším hráčom, samozrejme, kapitán (Dairis Bertans). Ďalší štyria hráči sú považovaní za mladíkov, doslova chlapcov, ktorí majú potenciál preraziť a hrať v najlepších európskych súťažiach. Sú to hráči, ktorí sa zrejme v budúcnosti stanú stálicami národného tímu. Počas novembrového okna mali z týchto mladíkov najväčší vplyv Kilps a Skuja. Keď nastúpili, urobili to, čo mladí hráči robiť majú. Priniesli energiu do obrany a nebojácne sa postavili kvalitným belgickým rozohrávačom. Verím, že ak dostanú šancu, urobia niečo podobné aj v nadchádzajúcich zápasoch.

Minulý rok vo februári mala Euroliga, tak ako tento rok, počas reprezentačného okna prestávku. Pre Slovensko, ktoré v tejto súťaži nemá hráča, to nič neznamená. Je to ale pre Lotyšsko výhoda? Nie je to pre nás také podstatné ako kedysi. Tréner Luca Banchi vytvoril systém, do ktorého sa zapojilo takmer štyridsať hráčov. Každý z nich ovláda systém, pozná pravidlá a identitu národného tímu. Vedia, ako sa má hrať v národnom tíme.

Momentka zo zápasu Lotyšsko - Slovensko. (Autor: FIBA)

Samozrejme, hráči ako Arturs Žagars, Rolands Šmits či Andrejs Gražulis by v mojich očiach pomohli takmer každému mužstvu v Európe, no myslím si, že máme dostatočne hlboké rezervy na to, aby sme boli stále konkurencieschopní aj bez euroligových hráčov a verím, že predchádzajúce okná to ukázali.

Dokonca by som mohol povedať, že nám to pomáha, najmä keď sme sa už kvalifikovali. Môžeme do tímu včleniť mladších hráčov, nechať ich pocítiť atmosféru reprezentácie a vypredanej arény. V prvom vzájomnom zápase v skupine udržalo Slovensko Lotyšov len na 64 strelených bodoch. Pamätáte si na zápas, v ktorom by sa tím takto vytrápil s obranou súpera? V nedávnej histórii určite nie. Bol to náročný zápas, ale nejako sa nám podarilo vyhrať. Bol to jeden z tých zápasov, ktorý ukázal, čo Banchi urobil s naším tímom. Predtým sme sa trápili v takýchto tesných dueloch. Teraz väčšinu z nich vyhrávame a dúfam, že to nepokazíme a budeme v tom pokračovať. Lotyšsko má istotu postupu ako krajina, ktorá je jedným z hostiteľov záverečného turnaja. Napriek tomu je prvé v nabitej skupine. Očakávali ste to?