Škótska bedmintonistka vyzýva k akceptácii LGBTQ: Tento titul by mohol byť odrazovým mostíkom

Kirsty Gilmourová.
Kirsty Gilmourová. (Autor: x/ stuart ingram)
SITA|16. aug 2026 o 13:54
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Hovorí z vlastnej skúsenosti.

Škótska bedmintonistka Kirsty Gilmourová, ktorá sa v roku 2021 priznala k svojej homosexuálnej orientácii, vyjadrila nádej na väčšiu akceptáciu ľudí z LGBTQ komunity v Ázii.

Dvadsaťtriročná úradujúca majsterka Európy vyzvala k širšiemu pokroku v regióne, kde táto komunita často čelí diskriminácii a stigmatizácii.

"Naozaj by som chcela, aby sa to stalo," povedala Gilmour v indickej metropole Naí Dillí po jednom z tréningov pred začiatkom majstrovstiev sveta.

Uviedla tiež, že ju a ďalšieho člena škótskeho tímu, ktorý patrí do LGBTQ komunity, potešilo ubytovanie v hoteli v metropole Indie, ktorý otvorene podporuje práva LGBTQ.

V hoteli sa nachádza výrazná socha slona s pride symbolikou a personál nosí pripínacie odznaky s vlajkou LGBTQ.

Hotel v Dillí ako malý komfort

"Pre väčšinu hostí to pravdepodobne nebude významné, ale pre nás je to malý komfort, ktorý nám dáva istotu, že s nami nebudú zaobchádzať odlišne," skonštatovala.

Ázia je srdcom bedmintonu a rodisko mnohých špičkových hráčov, no športovci, ktorí sa otvorene priznali k homosexualite, sú tam stále vzácnosťou.

Striebro vymenila za zlato

Gilmourová v tomto roku premiérovo v kariére získala zlato na ME, na ktorých predtým päťkrát neuspela vo finále a získala striebro na Hrách Commonwealthu v roku 2014.

"Značná časť mojej kariéry sa točila okolo strieborných medailí. Teraz mám niečo definitívne, môžem sa označiť za majsterku Európy," vyhlásila.

Podčiarkla aj zvláštnu hodnotu titulu pre Škótsko, krajinu s približne 5,5 milióna obyvateľov, ktorá nemá silnú bedmintonovú tradíciu.

"Pre nás je to naozaj hra čísel a snažíme sa podporovať záujem o šport na základných úrovniach," dodala.

Odrazový mostík pre škótsky bedminton

Dúfa, že jej úspech inšpiruje novú generáciu športovcov v Škótsku. "Tento titul by mohol byť odrazovým mostíkom pre väčší rozvoj bedmintonu v Škótsku," uzavrela.

Kirsty Gilmourová sa tak stáva nielen významnou športovou osobnosťou, ale aj hlasom za práva a prijatie LGBTQ komunity v tradične konzervatívnych ázijských krajinách.

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