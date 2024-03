Banská Bystrica hostí významné atletické podujatie, súťažiť bude budúca svetová elita

BANSKÁ BYSTRICA. Štadión SNP v Banskej Bystrici je dostatočne pripravený na organizovanie atletických majstrovstiev Európy do 18 rokov, ktoré sa v meste pod Urpínom majú konať od 18 do 21. júla tohto roka.

"Aktuálny stav pripravenosti organizátorov ME v atletike do 18 rokov kladne hodnotilo v Banskej Bystrici desať členov Európskej atletiky.

Jednak je to i lokalitou, ale aj tým, že sme dobre zvládli mládežnícky festival EYOF 2022," uviedol na stredajšom brífingu v Banskej Bystrici prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok.

Je to viac ako sme očakávali. Ide o dobrý znak. Znamená to, že je veľký záujem o naše podujatie.

Na ME do 18 rokov tak zavíta dvojnásobný počet atlétov než tomu bolo predvlani na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF), keď súťažilo pod Urpínom na štadióne SNP zhruba 500 atlétov.

Portugalský líder celého projektu a administrácie šampionátu za EA Daniel Pereira k pripravenosti uviedol: "Prešli sme všetky priestory zahrnuté do podujatia, čiže v prvom rade súťažný štadión, ale aj rozcvičovací v jeho bezprostrednej blízkosti a tréningový v areáli UMB.

Už 24. mája to bude medzinárodný atletický míting P-T-S aj so svetovými atlétmi a na konci júna domáci šampionát - majstrovstvá Slovenska.

Ešte pred samotnými majstrovstvami Európy v atletike do 18 rokov sa v Banskej Bystrici organizujú dve veľké atletické podujatia.

Uvidíme, koľko slovenských reprezentantov splní nominačné kritériá, no očakávame, že číslo sa bude pohybovať okolo 40-ky," prezradil generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.

Je to veľmi dôležité aj z hľadiska našich atlétov, ktorí sa potrebujú v tomto veku stretávať a merať si sily so svojimi rovesníkmi, porovnávať svoju výkonnosť.

"Bude to zaťažkávajúca skúška, ale verím, že tím, ktorý funguje na mítingu P-T-S a fungoval aj na EYOF-e, je zabehaný a zvládneme aj toto podujatie s počtom atlétov nad 1100.

Infraštruktúra je už teraz pripravená na typ takéhoto podujatia. My ako VŠC Dukla okrem športovej infraštruktúry ako spoluorganizátor podujatia dávame k dispozícii aj športovú halu, kde bude prebiehať akreditácia a umiestni sa tam centrum pre rozhodcov.

Vrcholom bude práve mládežnícky európsky šampionát do 18 rokov v júli, keďže pôjde o štvordňový program.

Poskytujeme aj ubytovanie pre organizátorov a rozhodcov a ďalší antidopingový a medical servis," vyhlásil na stredajšom brífingu riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Matej Tóth, pričom pozval divákov nielen na tento európsky šampionát do 18 rokov, ale aj na medzinárodný míting P-T-S na konci mája, na ktorom sa budú môcť ešte plniť limity na OH 2024 do Paríža.