Černý s Burzalovou pôjdu v Paríži novú disciplínu. Vysnívali sme si to, vraví tréner

BANSKÁ BYSTRICA. Chodci banskobystrickej Dukly Dominik Černý a Hana Burzalová sa predstavia na olympiáde v Paríži v novej disciplíne, v miešanej štafete na maratónskej trati (42,195 km). Miestenku si vybojovali na nedeľných jubilejných 30. MS chodeckých tímov v tureckej Antalyi. Aktuálne snúbenecký pár skončil celkovo na 21. mieste, v olympijskej kvalifikácii na 19., čo stačilo na zisk miestenky, ktorú získalo 22 dvojíc. Okrem toho má Slovensko v tejto disciplíne nárok aj na náhradnícke miesto jednej dvojice.

Benčík: Vysnívali sme si to od jesene "Zostavili sme dve kvalitné štafety, ktoré boli konkurencieschopné. V jednej chvíli sme bojovali o dve miestenky, bohužiaľ sa to nepodarilo v prípade druhej štafety. Som rád, že sa to podarilo mojim zverencom Hanke Burzalovej s Dominikom Černý. Vysnívali sme si to od jesene a išli sme systematicky za tým. Zostavili sme taktiku, ktorá nám vyšla. Hoci sme nemali ideálny deň, obaja to spoločnými silami dokázali,“ uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici reprezentačný chodecký tréner Roman Benčík, ktorý je aj osobným koučom snúbeneckej dvojice. VIDEO: Dominik Černý a Hana Burzalová reagujú na miestenku na OH 2024

Tá si v Antalyi zlepšila aj vlastný slovenský rekord (3:11:17) z decembra minulého roku v Dubline na 3:05:38 h. "Tešíme sa z výsledku. Necítili sme, že je to deň D, ale napriek tomu sa nám podarilo podať dobrý výkon. Som hrdý aj na svoju partnerku, ktorá podala neskutočný výkon, išla rýchlejšie druhú polovicu. Stavili sme na bezchybnú techniku, to nám v závere pomohlo. Aj počas pauzy sme splnili všetko, čo sme si povedali, odovzdávky boli bezchybné. Vyžmýkali sme sa zo svojich síl,“ prezradil na tlačovej konferencii Dominik Černý.

Burzalová: Aj chôdza môže byť napínavá Pozitívne emócie neskrývala ani jeho partnerka Hana Burzalová, ktorá absolvovala druhý a posledný štvrtý desaťkilometrový úsek z celej dĺžky trate.

Hana Burzalová. (Autor: TASR)

"Ukázalo sa, že aj chôdza môže byť napínavá, plná prekvapení a zvratov. Naozaj sme sa vyžmýkali zo svojich síl, ja som v cieli padla od únavy. Keď sa bojuje za Slovensko, tak treba dôjsť do cieľa na hrane svojich síl. Veľa sa nehovorí o menštruačnom cykle, ale u mnohých športovkýň aj toto rozhoduje o výkone. Každá zažíva tie hormonálne zmeny a mne to vyšlo akurát na čas pretekov. Pociťovala som, že to bolo na hrane, ako keby som mala zaradenú ručnú brzdu, ale telo to napokon zvládlo.“

Rozhodcovia na maratónskej chodeckej trati dali penalizáciu viacerým štafetám. Veľa chodcov tak muselo v tzv. "penalty zone" absolvovať až trojminútovú nútenú prestávku. Postihlo to i druhú slovenskú dvojicu s Miroslavom Úradníkom a Máriou Katerinkou Czakovou. "Rozhodcovia dostali pokyn rozhodovať prísne a zamerali sa na kontakt so zemou. Bolo tak veľa upomienok a trestov. V prípade Černého s Burzalovou to bolo naše eso v rukáve. Boli totiž technicky bezchybní a vďaka tomu sa podarilo naplniť cieľ," povedal Benčík, pričom k účasti ďalších chodcov v individuálnej disciplíne na 20 km na olympiáde 2024 v Paríži.

"Všetky krajiny majú domáce šampionáty za sebou, zlaté mítingy tiež, takže veľa bodov sa nedá nazbierať. Černý a Katerinka Czaková sú dostatočne vysoko v rankingu, nemá ich kto vytlačiť, preskočiť. Dosť vysoko je aj Hanka Burzalová, konkrétne 41 zo 48. Na 99,9 percent máme týchto troch chodcov istých v individuálnych pretekoch. Miroslav Úradník potrebuje ešte jeden kvalitný výkon zašliapať. Má čas do 30. júna. Verím, že sa mu to podarí a dostane sa do rankingu,“ dodal.

Dubovský počíta s ďalšími miestenkami Slovenská atletika má zatiaľ isté štyri miestenky na OH 2024. Okrem dvojice Černý – Burzalová pocestujú do Paríža aj prekážkarka Viktória Forsterová a osemstovkárka Gabriela Gajanová.

Dominik Černý. (Autor: TASR)