Bodové hodnotenia budú vysoké. Riaditeľ MMM ocenil ženský rekord

KOŠICE. Výborné časy elitných bežcov i stanovenie nového rekordu sú výsledky, ktoré posunú Medzinárodný maratón mieru vo svetových tabuľkách.

So spokojnosťou s 99. ročníkom to uviedol riaditeľ pretekov Branislav Koniar, ktorého potešila aj tradične výborná kulisa. "Boli to úžasné preteky ako remeň a to v oboch kategóriách - mužskej aj ženskej," uviedol.

Koniar: Môžem vysloviť veľkú spokojnosť

Štartové pole sľubovalo atak rekordu, ktorý drží od roku 2012 Keňan Lawrence Kimaiyo s časom 2:07:01. V Košiciach sa v nedeľu predstavili piati africkí vytrvalci, ktorých osobné rekordy sú pod týmto časom.