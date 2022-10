Najlepší Slovák na MMM: Verím, že zvíťazí pravda a láska nad lžou a nenávisťou

Je to neskutočné. Nemôžem tomu uveriť. Aj svoj vôbec prvý maratón som zabehol v Košiciach. Odvtedy sa sem vraciam pravidelne. Pre mňa je to blízko, keďže pochádzam z Kluknavy pri Gelnici.

Najväčší favorit Medzinárodného maratónu mieru spomedzi Slovákov Tibor Sahajda napokon do cieľa nedobehol. Z víťazstva a slovenského titulu sa tak nečakane tešil MARIÁN ZIMMERMANN z tímu Pro Body Košice. V cieli sa cítil aj na vlastné prekvapenie veľmi dobre. Zabehol si osobný rekord 2:28:19 h.

Vezmem rodinku a máme to aj ako výlet. Dnes sa nám podarilo prísť v kompletnej zostave. Manželka a štyri deti. Som veľmi šťastný. O to väčšiu mám radosť z toho, že som získal titul majstra Slovenska a boli tu so mnou.

Medzinárodný maratón mieru má vo svojom názve posolstvo, ktoré je v tejto dobe ešte dôležitejšie ako po iné roky, vzhľadom na vojnový konflikt na Ukrajine. Ako ste to vnímali na trati?