Šok na MS v atletike. Američanky predstihli v štafete jamajské super kvarteto

Etiópia však brala zlato – zásluhou najväčšej hviezdy júnového mítingu P-T-S v Šamoríne Gudaf Tsegayovej (potichu sa hovorilo, že by mohla atakovať svetový rekord, avšak počasie bolo proti), ktorá v Eugene už skončila druhá na 1500 m.

„Ťažké časy som zažívala vlani na olympiáde v Tokiu, kde som aj so zranením získala bronz. Teraz nie! Všetko išlo podľa plánu,“ vravela Gudaf Tsegayová.

V Eugene excelovala i ďalšia veľká hviezda tohtoročnej pétesky v Šamoríne. Grenadský oštepár Anderson Peters dokázal to, čo pred ním iba legendárny Jan Železný: obhájil titul majstra sveta. Svetovému rekordérovi sa to podarilo v Göteborgu 1995, keď nadviazal na úspech zo Stuttgartu 1993.

„S riadnym tréningom som po sedemmesačnej pauze začala len pred dvoma mesiacmi. Urobila som všetko, čo bolo v mojich silách. Som rada, že som späť,“ skonštatovala Holanďanka, ktorá vlani excelovala na OH v Tokiu, kde vyhrala 5000 aj 1000 m a na 1500 m získala bronz.

Anderson Peters dokázal v oštepe to, čo pred ním len Jan Železný. (Autor: SITA/AP)

„Obhájiť titul je vždy náročné, často ťažšie, ako vyhrať prvý raz,“ upozornil Peters. „Teším sa, že sa mi to podarilo, ale – priznávam – túžil som hodiť ďalej.“

„Nebolo to jednoduché, no očakával som rýchlejšie preteky,“ podotkol 27-ročný Korir. Zaujímavé je, že druhú štvorstovku zabehol rýchlejšie ako prvú (52,29 – 51,42), čo nebýva zvykom.

„Začal som výborne, ale chcel som skočiť 18 metrov. Dnes to nevyšlo, oveľa dôležitejšie však je, že mám zlato,“ skonštatoval rodák zo Santiaga de Cuba. Zaujímavosť: z tucta finalistov sa v druhej polovici súťaže (4. – 6. séria) zlepšil len jediný. Halový majster sveta 2022 z Belehradu Kubánec Lázaro Martínez mal tri nevydarené pokusy a neklasifikovali ho.

Prekvapenie: Jamajčanky ani Američania nevyhrali

Ak by olympijské víťazky z Tokia, „papierovo“ nezdolateľné Jamajčanky v zostave s medailovým triom z individuálnej stovky (Fraserová-Pryceová, Jacksonová, Herahová-Thompsonová) nevyhrali, bol by to obrovský šok, tvrdili atletickí experti.

Individuálne úspechy i jednoduchý súčet osobných rekordov jednotlivých členiek štafiet (Jamajka 42,75 – USA 43,51) hovoril jasne v prospech hviezdnej karibskej zostavy.