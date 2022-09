Čo s ním bude ďalej? Farah sa odhlásil z nedeľného maratónu v Londýne

"V uplynulých mesiacoch som naozaj tvrdo trénoval a dostal som sa späť do dobrej kondície a cítil som sa dosť optimisticky. Bol som si istý, že dokážem podať dobrý výkon," uviedol Farah vo vyhlásení, ktoré v stredu vydali organizátori londýnskeho maratónu.

LONDÝN. Britský atlét Mo Farah sa odhlásil z nedeľňajšieho londýnskeho maratónu pre zranenie bedrového kĺbu. To vyvolalo pochybnosti o budúcnosti 39-ročného pretekára.

"No už asi 10 dní som pociťoval bolesť a napätie v pravom boku. Absolvoval som rozsiahlu fyzioterapiu a liečbu a urobil som všetko pre to, aby som bol na štartovej čiare, ale nezlepšilo sa to natoľko, aby som mohol súťažiť.

Je naozaj sklamanie, že musím odstúpiť po niekoľkých dobrých mesiacoch a po mojom víťazstve v Big Half, ale aj preto, že milujem pretekanie pred domácim publikom v Londýne, ktoré nám všetkým športovcom vždy dáva takú úžasnú podporu," dodal Farah.