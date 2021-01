Legendárna atlétka má 70 rokov, jej rekord platí dodnes

V roku 1983 sa stala najlepšou športovkyňou v Európe a na OH 1984 by patrila k najväčším favoritkám na zisk zlatej medaily.

V roku 2014, teda po troch desaťročiach, sa predseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval v mene tejto organizácie oficiálne ospravedlnil za neúčasť na 23. letných olympijských hrách v Los Angeles.

Kratochvílovej to však šancu bojovať o olympijské zlato už nevrátilo.

"Asi je to správne, ale nemuselo sa čakať tridsať rokov, mohlo to byť aj skôr. Je to len symbolické, pretože je to strašne dávno.

Avšak, vždy, keď sa priblíži výročie alebo olympiáda, človek si pripomenie, že sa to nemalo stať," povedala Kratochvílová pre web Českej televízie.

Úspešná aj ako trénerka

Po majstrovstvách sveta v Ríme v roku 1987 ukončila najlepšia československá bežkyňa kariéru, počas ktorej vytvorila celkove 42 národných rekordov.

Začala sa venovať trénerskej práci a rovnako úspešne. Jej rukami prešla napríklad majsterka sveta z roku 1999 v behu na 800 metrov Ludmila Formanová.

A čo považuje za najlepší moment svojej kariéry?

"Mala by som povedať rok 1983, kedy som na majstrovstvách sveta vybojovala tri medaily, dosiahla na dva rekordy. Pre mňa je však najcennejšie, že som pri atletike zostala a nevzdala to ani potom, čo nás nepustili na olympiádu v roku 1984," dodala Kratochvílová pre novinky.cz.

V októbri 2013 jej český prezident Miloš Zeman udelil Medailu Za zásluhy.