Atletická hviezda Tamberi sa na košický JBL Jump fest vypýtal sám. Verí si, únavu necíti

Som si istý, že si užijem atmosféru a ľudí, ktorí prídu," poznamenal Tamberi, ktorý sa nachádza uprostred sezóny, ktorá bude mať po ME druhý, ešte významnejší vrchol v podobe OH v Paríži.

"V prvom rade chcem povedať, že sa veľmi teším, že som tu. Poprosil som organizátora, aby som mohol prísť, pretože viem, ako to tu funguje a veľmi sa mi to páči.

Nepozeráme sa na to, čo bolo, ale na to, čo máme pred sebou a kam sa chceme posunúť.

Slovenskému publiku sa v minulosti predstavil na Banskobystrickej latke, na ktorej triumfoval v rokoch 2016 a 2021.

"Bolo to jednoduché. Prišla nám na instagram správa s textom: "Chcete ma pozvať na preteky?" Stalo sa to asi desať dní pred nedávnymi ME. Rokovali sme s ním s veľkým rešpektom a dohodli sme sa na všetkom, čo bolo potrebné.

Boli tam z jeho strany dve podmienky. Prvá bola, že definitívne potvrdí účasť až po ME a druhá bolo priaznivé počasie," prezradil zakladateľ mítingu Stanislav Návesňák pre TASR.

Účasť jednej z najväčších atletických hviezd súčasnosti organizátorov potešila. "Upokojilo ma to a utvrdilo ma to v tom, že stojí za to robiť to.

Momentálne máme už zdvojnásobený tím, ktorý stojí za týmto podujatím. Pracuje na ňom asi 80 ľudí, ktorí tým žijú. Hlavný program bude trvať dva dni, ktoré budú rovnocenné.

Museli sme rozdeliť disciplíny do dvoch dní, aby sme sa z pohľadu lokácií nemuseli v jeden deň orientovať na dve športoviská," prezradil Návesňák.