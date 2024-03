Ďalší bežec z olympijského tímu utečencov mal pozitívny dopingový nález

MONACO. Druhý bežec z olympijského tímu utečencov sa počas prípravy na OH 2024 do Paríža zaplietol do dopingu.

Dvadsaťštyriročný Dominic Lokolong Atiol z Južného Sudánu, ktorý žije a trénuje v Keni, mal pozitívny test na zakázaný trimetazidín.

Ide o rovnakú látku, akú mala v tele mladá ruská krasokorčuliarka Kamila Valijevová pred ZOH 2022 v Pekingu a dostala za to dištanc na štyri roky.

Jednotka pre integritu atletiky (AIU) už špecialistovi na 1500 m dočasne pozastavila činnosť až do uzavretia prípadu.