Bývalá rekordérka bude reprezentovať inú krajinu. Rozhodla som sa a som rada, povedala

Kenská vytrvalkyňa Brigid Kosgeiová - ilustračná fotografia.
Kenská vytrvalkyňa Brigid Kosgeiová - ilustračná fotografia. (Autor: Alastair Grant TASR/AP)
ČTK|22. jan 2026 o 17:48
K rovnakému kroku sa rozhodli ďalší štyria kenskí atléti vrátane Ronalda Kwemoia.

Bývalá svetová rekordérka v maratóne Brigid Kosgeiová bude namiesto rodnej Kene reprezentovať Turecko. V jeho drese plánuje štartovať v roku 2028 na olympijských hrách v Los Angeles.

Agentúre AFP povedala, že k rovnakému kroku sa rozhodli ďalší štyria kenskí atléti vrátane Ronalda Kwemoia, strieborného medailistu z olympijských hier v Paríži v roku 2024 v behu na 5000 m.

"Rozhodla som sa tak a som rada, že budem môcť pretekať pod tureckou vlajkou hneď, ako bude celý proces dokončený," uviedla Kosgeiová.

Vytrvalkyňa dokázala dvakrát vyhrať prestížne maratóny v Londýne a Chicagu. Svetový rekord držala takmer štyri roky do septembra 2023 časom 2:14:04.

Keňa už skôr prišla podobným spôsobom o niekoľko výborných atlétov. Bernard Lagat, dvojnásobný olympijský medailista zo Sydney 2000 a Atén 2004, neskôr reprezentoval USA a v ich drese sa stal v roku 2007 v Osake dvojnásobným majstrom sveta.

Stephen Cherono pod menom Sajf Saíd Šáhín opanoval vo farbách Kataru v rokoch 2003 a 2005 na svetových šampionátoch preteky na 3000 metrov prekážok.

