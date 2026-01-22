Bývalá rekordérka bude reprezentovať inú krajinu. Rozhodla som sa a som rada, povedala

Bývalá svetová rekordérka v maratóne Brigid Kosgeiová bude namiesto rodnej Kene reprezentovať Turecko. V jeho drese plánuje štartovať v roku 2028 na olympijských hrách v Los Angeles.
Agentúre AFP povedala, že k rovnakému kroku sa rozhodli ďalší štyria kenskí atléti vrátane Ronalda Kwemoia, strieborného medailistu z olympijských hier v Paríži v roku 2024 v behu na 5000 m.
"Rozhodla som sa tak a som rada, že budem môcť pretekať pod tureckou vlajkou hneď, ako bude celý proces dokončený," uviedla Kosgeiová.
Vytrvalkyňa dokázala dvakrát vyhrať prestížne maratóny v Londýne a Chicagu. Svetový rekord držala takmer štyri roky do septembra 2023 časom 2:14:04.
Keňa už skôr prišla podobným spôsobom o niekoľko výborných atlétov. Bernard Lagat, dvojnásobný olympijský medailista zo Sydney 2000 a Atén 2004, neskôr reprezentoval USA a v ich drese sa stal v roku 2007 v Osake dvojnásobným majstrom sveta.
Stephen Cherono pod menom Sajf Saíd Šáhín opanoval vo farbách Kataru v rokoch 2003 a 2005 na svetových šampionátoch preteky na 3000 metrov prekážok.