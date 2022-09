Atletickú ligu ovládli muži Slávie STU, medzi ženami triumfovala Dukla

"Na stovke to nebolo úplne zlé. Škoda toho času, chcelo to možno bežať o kúsok rýchlejšie a mať lepší čas. Dnes na to neboli podmienky, na to sa však nevyhováram. Ja som celkom spokojný. Zaberal som prvých 60 metrov a ten záver už bol trošku slabší, ale získal som body pre klub a to bolo dôležité," zhodnotil najlepší slovenský šprintér svoje záverečné preteky v sezóne na webe Slovenského atletického zväzu (SAZ).



Forsterová uspela na ženskej hladkej stovke (11,75 s) aj na 100 m prekážok (13,75 s), na dvojstovke skončila tretia (24,45 s).

"Tá dvojstovka bola dnes zradná. Vybehla som ju pomalšie a potom už ten záver som nedokázala dotiahnuť tak ako som chcela. Nohy už proste nešli. Keď som sa dozvedela, že tie prekážky budú prvé, tak som si povedala, že to ešte vyskúšam. Ale akonáhle som si všimla ten protivietor, tak bolo jasné, že z toho asi nebude žiaden osobný rekord. Aj napriek tomu som veľmi spokojná," povedala členka ŠK ŠOG Nitra.