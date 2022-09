Slovákom sa v Záhrebe darilo. Forster bola najlepšia z Európaniek

Najviac sa darilo Viktórii Forster, ktorá skončila štvrtá v behu na 100 m prekážok žien so štvrtým najlepším časom kariéry 13,29 s.

BRATISLAVA. Traja elitní slovenskí šprintéri sa v nedeľu predstavili na 72. ročníku Memoriálu Borisa Hanžekoviča v chorvátskom Záhrebe, mítingu so zlatým štatútom Svetovej atletiky.

"Čakala som o čosi lepší čas, ale zrejme som to dnes rozbehla pomaly. Viac k tomu ani nemám čo dodať,“ uviedla sklamaná Ledecká.

"Viktória dokonale využila šancu zabojovať na zlatom mítingu o dobré umiestenie. Daniela rozbehla preteky pomalšie ako by mala. V závere sa táto strata už nedala stiahnuť tak, aby dosiahla lepší výkon," zhodnotila výsledky 20-ročnej Forsterovej a 25-ročnej Ledeckej ich trénerka Katarína Adlerová pre Top Athletics.

Volko bol spokojnejší so svojím výkonom na "dvojstovke", ktorý bol jeho tretí najlepší v sezóne.

"S behom na 100 metrov nie som spokojný, najmä v závere mi ako keby chýbala energia. Prvých 40 metrov bolo dobrých, no potom ďalšie časť už nie. Bol to presný opak toho, čo na mítingu v Berlíne," povedal štvrtý zo "stovky" na tohtoročných majstrovstvách Európy v nemeckom Mníchove.

"Na dvojstovke som si veril na lepší čas a to sa aj potvrdilo. Hoci aj v tomto behu by si to žiadalo rýchlejších záverečných 50 metrov. S časom 20,61 som však spokojný," dodal Volko.