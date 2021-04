Černák nešokoval, získal ďalšiu trofej. Pridal sa k Nagyovi a Bartošovi

Košický rodák dosiahol už v mladom veku to, o čo sa iní snažia dlhé roky. Niektorým sa to nepodarí nikdy.

Príde Stanley Cup do Košíc?

Okrem Černáka boli v hlavnej kategórii ocenení – basketbalistka Barbora Bálintová, zápasník Boris Makojev, futbalista Marek Rodák a hádzanár Michal Shejbal.

S absolútnym víťazom Erikom Černákom sa snažili organizátori ankety spojiť cez telemost.

„Vzhľadom na jeho nahustený program a zranenie, z ktorého sa v tom čase dával dokopy, sa to žiaľ nepodarilo. Aj vzhľadom na to vznikla výzva pre Erika: Dones nám do Košíc ukázať Stanley Cup a my ti ukážeme ŠOK.“