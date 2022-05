Kollár gólom na MS napodobnil svojho otca: Ani neviem, ako sa mi to podarilo

Slováci majú po ňom nádej na postup do štvrťfinále, musia však zvíťaziť aj v zostávajúcich dvoch zápasoch. "Vyhralo sa, to je základ. Gól bola len taká čerešnička na torte," povedal Kollár po zápase.

"Ani to neviem, ako sa mi to podarilo, ani teraz neviem, ako to padlo. Ale našťastie padlo," povedal Kollár.

"Nebolo to podľa mojich predstáv, ale je dôležité, že sme vyhrali. V prvej tretine sme spravili fauly, darovali sme im dva góly. To sa nesmie stať. V kabíne sme si povedali, že sa musíme upokojiť a že máme tím na to, aby sme to otočili.

V tretej tretine sa oni vzchopili a začali hrať lepšie. Napádali nás, my sme si komplikovali situáciu tým, že sme nevedeli dať puky von. Ale našťastie sme to udržali," uzavrel Kollár.